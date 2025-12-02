Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширяют зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/nastuplenie-2059069493.html
ВС России расширяют зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях
ВС России расширяют зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России расширяют зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях
Группировка войск "Восток" расширяет зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:16:00+03:00
2025-12-02T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054858160_0:1:1904:1072_1920x0_80_0_0_e84447e87340739b73f3c047ec668cf3.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046943211.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054858160_238:0:1667:1072_1920x0_80_0_0_16b781fed41d4b0d226a61a294e4fa25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России расширяют зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях

Герасимов: ВС РФ продолжают наступать в Днепропетровской и Запорожской областях

© Минобороны РоссииРоссийский военнослужащий с флагом РФ в Даниловке в Днепропетровской области. Кадр видео
Российский военнослужащий с флагом РФ в Даниловке в Днепропетровской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Минобороны России
Российский военнослужащий с флагом РФ в Даниловке в Днепропетровской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка войск "Восток" расширяет зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Восток" продолжает с высокими темпами наступать в западном направлении, расширяя зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей", - сказал Герасимов.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Днепропетровской области
7 октября, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала