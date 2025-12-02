"Они все еще среди нас". Куда исчез самый загадочный в мире народ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Китае обнаружили следы таинственной "седьмой расы". Столетиями о народе бо, который умел летать и хоронил усопших в воздухе, ходили лишь легенды. Но ученые доказали, что древние предания не врут и мифические люди действительно существовали.

Ни следа не осталось

Ежегодно в Сагаду (Филиппины) приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться удивительной достопримечательностью. Провинция гористая, так что издалека это зрелище можно принять за обычный район многоэтажек.

На самом деле это висячие гробы. Такой способ погребения — не результат нехватки места, а традиция, которую филиппинцы поддерживают уже две тысячи лет.

Прикрученные к отвесным скалам саркофаги можно увидеть не только здесь. Есть они и в Индонезии. Немало их в Таиланде. Но никто из местных не раскроет секрета необычного ритуала и не скажет, как и почему он возник. Возможно, потому, что его родина — отнюдь не здешние места.

Все началось в Китае. С незапамятных времен юго-восток страны населял народ бо. С соседями особенно не враждовал, жил тихо и мирно. В некоторых хрониках содержатся и вовсе невероятные сведения: мол, представители этого племени умели летать. А предков хоронили не иначе как в воздухе.

С воцарением династии Мин в XIV веке благоденствию пришел конец. Один за другим поселения бо пали под натиском могущественной армии. Последний оплот — крепость Линьцзяо — остался на горе Чжосин.

Одно из сказаний повествует: имперские войска штурмовали его десять дней, но безуспешно. И потому решили взять замок хитростью. У непокорных "летающих людей" намечался большой праздник. С наступлением темноты началось пиршество. От вина многие крепко уснули и не заметили, как противник ворвался внутрь.

Погибло 40 тысяч человек. Тогда над пепелищем, как верят местные, возвысился последний убитый. Взял за руки остальных и улетел на небо. Вместе с ними навсегда исчезли секреты левитации и воздушных похорон. А о народе бо больше никто не слышал.

В наши дни старожилы приходят к горе Чжосин каждое 19 июня — день, когда произошла кровавая битва. Жгут благовония и надеются, что когда-нибудь "крылатые люди" вернутся.

"Благоприятно для покойников"

Исследователи признают — легенда красивая. Но задаются вопросом: есть ли в ней хоть доля правды? И действительно ли всех до единого бо истребили кровожадные правители Мин?

Оказывается, такой народ и впрямь населял территории нынешних провинций Юньнань и Сычуань более трех тысяч лет назад. В эпоху господства династии Чжоу (XI-III века до нашей эры) бо заключили с правящим домом несколько военных союзов. И тем самым обеспечили себе долгие годы спокойствия и процветания.

Тогда же была основана та самая крепость Линьцзяо. Много позже, в конце XIII века, она пала под натиском монгольских завоевателей. А спустя триста лет пришедшие армии Мин нашли эти земли разоренными, ослабленными и покорили их после нескольких локальных сражений.

Что же касается нестандартных захоронений бо, то археологи находили саркофаги не только подвешенными на скалах, но и лежащими в ущельях и традиционно закопанными в землю.

Среди специалистов преобладает интересная гипотеза: чтобы поднять саркофаг, вырезанный из цельного дерева, на высоту около 200 метров, местные ждали весенних паводков. На большой воде сделать это гораздо проще.

Кроме того, они могли вбивать клинья и подниматься по импровизированной лестнице. В подтверждение этому исследователи частенько находят отверстия в скальной породе аккурат рядом с висячими гробами.

Но, пожалуй, один из самых интригующих вопросов — зачем понадобился столь необычный обряд? На этот счет есть две версии. Первая: бо, предчувствуя свое скорое исчезновение в борьбе с династией Мин, не хотели, чтобы враги осквернили тела предков. Вторая — парящие в воздухе "могилы" связаны с местной религией.

По здешним представлениям, скала олицетворяет ступень к небу. Поднять погребение как можно выше — значит способствовать скорейшему переходу души в мир иной.

"Высоко поднятые гробы — благоприятный способ захоронения. Чем они выше, тем лучше это для самих мертвых. Кроме того, те, чьи гробы падали на землю с большей высоты, считались более удачливыми в загробном мире", — свидетельствует одна из провинциальных хроник.

Так что с секретом левитации дело обстоит просто. Чего не скажешь о более важном вопросе: куда пропал загадочный народ?

В родстве со всеми

Ответ был найден совсем недавно. Биолог Чжан Сяомин из Куньминского института зоологии вместе с коллегами решил провести геномное исследование и сравнить ДНК современных жителей провинций Юньнань и Сычуань с останками из висячих гробов.

В нескольких деревушках результаты были потрясающие: прослеживалась прямая линия родства. Получается, "летающий народ" никуда не исчез.

Команда Сяомина также обнаружила необычайно высокий уровень генетического разнообразия среди представителей культуры висячих гробов. Два наиболее древних ДНК-образца (останки возрастом приблизительно 1200 лет) имеют сходство с некоторыми тибетскими группами и древними популяциями Северо-Восточной Азии. Иными словами, дальние путешествия и культурный обмен были не чужды народу бо.

Причем мигрировали не только на север. Это подтверждает ряд генетических совпадений с прибрежными популяциями на юго-востоке. Последние, к слову, — предки современных носителей тайско-кадайской и австронезийской культур.