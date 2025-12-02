СМИ рассказали о неожиданном нападении на россиян

"Осы атакуют россиян из-за аномально теплой погоды. Насекомые "стрессуют" и становятся более агрессивными", — говорится в публикации.

Отмечается, что они должны были осенью уйти в спячку, но из-за теплой погоды сбился их цикл.

Накануне врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж рассказал РИА Новости, что теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови.