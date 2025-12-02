СМИ рассказали о неожиданном нападении на россиян

Рейтинг@Mail.ru
12:50 02.12.2025 (обновлено: 13:08 02.12.2025)
На россиян нападают осы из-за теплой осени, пишет Life. РИА Новости, 02.12.2025
Life: россиян атакуют осы из-за аномальных температур

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в Нарымском сквере в Новосибирске
Люди гуляют в Нарымском сквере в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Люди гуляют в Нарымском сквере в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На россиян нападают осы из-за теплой осени, пишет Life.
"Осы атакуют россиян из-за аномально теплой погоды. Насекомые "стрессуют" и становятся более агрессивными", — говорится в публикации.
Отмечается, что они должны были осенью уйти в спячку, но из-за теплой погоды сбился их цикл.
Кроме того, осы стали агрессивными из-за стресса на фоне изменения температур и нехватки пищи. На необычное поведение насекомых пожаловались жители центральных и южных регионов России, подчеркнули в материале.
Накануне врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж рассказал РИА Новости, что теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови.
Укус осы - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Укус осы: первая помощь, симптомы и советы экспертов
17 июня, 17:26
 
