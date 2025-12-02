https://ria.ru/20251202/napadenie-2059175632.html
СМИ рассказали о неожиданном нападении на россиян
СМИ рассказали о неожиданном нападении на россиян - РИА Новости, 02.12.2025
СМИ рассказали о неожиданном нападении на россиян
На россиян нападают осы из-за теплой осени, пишет Life.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
На россиян нападают осы из-за теплой осени, пишет Life
"Осы атакуют россиян из-за аномально теплой погоды. Насекомые "стрессуют" и становятся более агрессивными", — говорится в публикации.
Отмечается, что они должны были осенью уйти в спячку, но из-за теплой погоды сбился их цикл.
Кроме того, осы стали агрессивными из-за стресса на фоне изменения температур и нехватки пищи. На необычное поведение насекомых пожаловались жители центральных и южных регионов России
, подчеркнули в материале.
Накануне врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж рассказал РИА Новости, что теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови.