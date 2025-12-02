МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военные авиаударом ликвидировали чешских и польских наемников ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й ОМБР ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников", — сказал собеседник агентства.
По его словам, штурмовики "Севера" с боем продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".
В воскресенье во время посещения одного из командных пунктов президент Владимир Путин подчеркнул, что перед бойцами Северной группировки стоит задача создать зону безопасности вдоль госграницы.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев на Украине несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
