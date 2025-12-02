Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 02.12.2025 (обновлено: 08:41 02.12.2025)
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении
Российские военные авиаударом ликвидировали чешских и польских наемников ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.12.2025
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении

Наемников ВСУ из Чехии и Польши уничтожили авиаударом на Сумском направлении

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военные авиаударом ликвидировали чешских и польских наемников ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й ОМБР ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников", — сказал собеседник агентства.
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой
05:15
По его словам, штурмовики "Севера" с боем продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

В воскресенье во время посещения одного из командных пунктов президент Владимир Путин подчеркнул, что перед бойцами Северной группировки стоит задача создать зону безопасности вдоль госграницы.

Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев на Украине несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
