На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение
12:05 02.12.2025
На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение
На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение
На двух мостовых сооружения в Химках и Дмитровском округе завершили основные работы в ходе капитального ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и... РИА Новости, 02.12.2025
На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение

Рабочее движение запустили на мостах в Химках и Дмитровском округе Подмосковья

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На двух мостовых сооружения в Химках и Дмитровском округе завершили основные работы в ходе капитального ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и запустили движение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Запустили движение на мостах через реку Клязьму в Химках и через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань. На обоих объектах мостовики уложили новое покрытие и обустроили удобные подходы, лестничные сходы и тротуары, установили металлическое и барьерное ограждения, выполнили комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода. При благоприятной погоде специалисты планируют нанести на мостах разметку", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что на данный момент благоустраивают прилегающие к ним территории — полностью завершить работы планируется до конца этого года.
Так, в городе Химки на переходе через реку Клязьму специалисты полностью заменили существующее мостовое сооружение длиной более 38 метров, расположенное вблизи жилого комплекса "Город Набережных" и соединяющее два городских квартала — Клязьма и Свистуха. А в Дмитровском округе капитальный ремонт провели на мосту через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань, построенный в 1964 году. На искусственном сооружении протяженностью порядка 48 метров укрепили пролетное строение и укрепили откосы береговых опор.
Отдых на катке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
1 декабря, 20:06
 
Новости Подмосковья
 
 
