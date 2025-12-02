На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение

На двух мостовых сооружения в Химках и Дмитровском округе завершили основные работы в ходе капитального ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и запустили движение

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На двух мостовых сооружения в Химках и Дмитровском округе завершили основные работы в ходе капитального ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и запустили движение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Запустили движение на мостах через реку Клязьму в Химках и через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань. На обоих объектах мостовики уложили новое покрытие и обустроили удобные подходы, лестничные сходы и тротуары, установили металлическое и барьерное ограждения, выполнили комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода. При благоприятной погоде специалисты планируют нанести на мостах разметку", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что на данный момент благоустраивают прилегающие к ним территории — полностью завершить работы планируется до конца этого года.