https://ria.ru/20251202/most-2059157805.html
На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение
На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение - РИА Новости, 02.12.2025
На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение
На двух мостовых сооружения в Химках и Дмитровском округе завершили основные работы в ходе капитального ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:05:00+03:00
2025-12-02T12:05:00+03:00
2025-12-02T12:05:00+03:00
новости подмосковья
химки (городской округ в московской области)
клязьма (река)
московская область (подмосковье)
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059156716_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1694d54558c497b5ad03eccd5fac9c0.jpg
https://ria.ru/20251201/katki-2059033469.html
химки (городской округ в московской области)
клязьма (река)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059156716_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d8d49561403ec8fc82d1cac7b492485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), клязьма (река), московская область (подмосковье), капремонт в москве
Новости Подмосковья, Химки (городской округ в Московской области), Клязьма (река), Московская область (Подмосковье), Капремонт в Москве
На двух мостах в Подмосковье запустили рабочее движение
Рабочее движение запустили на мостах в Химках и Дмитровском округе Подмосковья
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На двух мостовых сооружения в Химках и Дмитровском округе завершили основные работы в ходе капитального ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и запустили движение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Запустили движение на мостах через реку Клязьму в Химках и через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань. На обоих объектах мостовики уложили новое покрытие и обустроили удобные подходы, лестничные сходы и тротуары, установили металлическое и барьерное ограждения, выполнили комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода. При благоприятной погоде специалисты планируют нанести на мостах разметку", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что на данный момент благоустраивают прилегающие к ним территории — полностью завершить работы планируется до конца этого года.
Так, в городе Химки на переходе через реку Клязьму специалисты полностью заменили существующее мостовое сооружение длиной более 38 метров, расположенное вблизи жилого комплекса "Город Набережных" и соединяющее два городских квартала — Клязьма и Свистуха. А в Дмитровском округе капитальный ремонт провели на мосту через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань, построенный в 1964 году. На искусственном сооружении протяженностью порядка 48 метров укрепили пролетное строение и укрепили откосы береговых опор.