Уиткофф назвал Москву удивительным городом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город.

Во вторник в Москве проходят переговоры президента и спецпосланника президента США. Его визит стал шестым в этом году. Как передавал корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам также присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.