Уиткофф назвал Москву удивительным городом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:52:00+03:00
2025-12-02T19:52:00+03:00
2025-12-02T20:07:00+03:00
Уиткофф на встрече с Путиным назвал Москву удивительным городом
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город.
"Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город", - сказал он.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента и спецпосланника президента США. Его визит стал шестым в этом году. Как передавал корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам также присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее во вторник отмечал, что переговоры будут идти столько, сколько потребуется.