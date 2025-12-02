Рейтинг@Mail.ru
19:52 02.12.2025 (обновлено: 20:07 02.12.2025)
Уиткофф назвал Москву удивительным городом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город. РИА Новости, 02.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город.
"Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город", - сказал он.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента и спецпосланника президента США. Его визит стал шестым в этом году. Как передавал корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам также присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее во вторник отмечал, что переговоры будут идти столько, сколько потребуется.
