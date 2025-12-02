Более 1,6 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году уже свыше 1,6 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За январь - ноябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,6 миллиона газовых плит, что составляет примерно 90% от общего числа. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, вопросы газовой безопасности постоянно находятся на особом контроле. Ежегодно специалисты АО "Мосгаз" проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда города.

"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло" , - пояснил Бирюков.