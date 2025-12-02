Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о работе по созданию условий для индийских бизнесменов - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/moskva-2059183462.html
В Кремле рассказали о работе по созданию условий для индийских бизнесменов
В Кремле рассказали о работе по созданию условий для индийских бизнесменов - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле рассказали о работе по созданию условий для индийских бизнесменов
Москва и Нью Дели продолжают работу по созданию условий для индийских бизнесменов в России, но по понятным причинам делает это непублично, заявил... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:14:00+03:00
2025-12-02T13:14:00+03:00
россия
москва
индия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055694752_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_9396e5e3fc127ff78e709b098b0bde48.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059181884.html
россия
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055694752_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_09bdb18b057ed830db90303ea7f1c576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, индия, дмитрий песков
Россия, Москва, Индия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о работе по созданию условий для индийских бизнесменов

Песков: Россия и Индия продолжают работу по созданию условий для бизнесменов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Москва и Нью Дели продолжают работу по созданию условий для индийских бизнесменов в России, но по понятным причинам делает это непублично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что индийские бизнесмены всё ещё присутствуют на российском рынке и остаются на нем, несмотря на все санкции, и Россия в них заинтересована.
"Мы должны работать над тем, чтобы, как я уже говорил, создать систему, которая минимизирует возможность вмешательства со стороны третьих стран. Они упомянули систему межбанковского обмена. Что ж, различные способы платежей между двумя странами будут в повестке дня. Мы по понятным причинам не сможем об этом говорить публично", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Он добавил, что Россия и Индия продолжают думать вместе о том, как создать двусторонние или многосторонние системы - они могли бы стать альтернативой системам, которые можно использовать в качестве политического инструмента для оказания давления на страны.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков рассказал о предложении "Росатома" для Индии по ядерным реакторам
Вчера, 13:06
 
РоссияМоскваИндияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала