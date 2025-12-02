В Кремле рассказали о работе по созданию условий для индийских бизнесменов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Москва и Нью Дели продолжают работу по созданию условий для индийских бизнесменов в России, но по понятным причинам делает это непублично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что индийские бизнесмены всё ещё присутствуют на российском рынке и остаются на нем, несмотря на все санкции, и Россия в них заинтересована.
"Мы должны работать над тем, чтобы, как я уже говорил, создать систему, которая минимизирует возможность вмешательства со стороны третьих стран. Они упомянули систему межбанковского обмена. Что ж, различные способы платежей между двумя странами будут в повестке дня. Мы по понятным причинам не сможем об этом говорить публично", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Он добавил, что Россия и Индия продолжают думать вместе о том, как создать двусторонние или многосторонние системы - они могли бы стать альтернативой системам, которые можно использовать в качестве политического инструмента для оказания давления на страны.