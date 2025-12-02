В Кремле рассказали о работе по созданию условий для индийских бизнесменов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Москва и Нью Дели продолжают работу по созданию условий для индийских бизнесменов в России, но по понятным причинам делает это непублично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.