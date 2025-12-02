https://ria.ru/20251202/moskva-2059162256.html
В Кремле оценили готовность Индии помочь в решении конфликта на Украине
В Кремле оценили готовность Индии помочь в решении конфликта на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле оценили готовность Индии помочь в решении конфликта на Украине
Москва ценит готовность Нью-Дели участвовать в поиске мирного решения сложного конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
нью-дели
украина
москва
В Кремле оценили готовность Индии помочь в решении конфликта на Украине
Песков: Москва ценит готовность Индии помочь в решении конфликта на Украине