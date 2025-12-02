https://ria.ru/20251202/moskva-2059155851.html
Москва и Нью-Дели изучают возможности увеличения импорта из Индии в Россию
Москва и Нью-Дели изучают возможности увеличения импорта из Индии в Россию - РИА Новости, 02.12.2025
Москва и Нью-Дели изучают возможности увеличения импорта из Индии в Россию
Москва и Нью-Дели изучают возможности увеличения импорта из Индии в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:02:00+03:00
2025-12-02T12:02:00+03:00
2025-12-02T12:02:00+03:00
экономика
индия
россия
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251120/indiya-2056192503.html
индия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, москва, дмитрий песков
Экономика, Индия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Москва и Нью-Дели изучают возможности увеличения импорта из Индии в Россию
Песков: Москва и Нью-Дели изучают возможности увеличения импорта из Индии