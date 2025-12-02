Рейтинг@Mail.ru
07:32 02.12.2025 (обновлено: 07:33 02.12.2025)
Суд запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии
Суд запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии

Cуд в Москве запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд в Москве запретил объявления о вакансиях, в которых предпочтение отдавалось гражданам Узбекистана и Киргизии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Прокуратура выявила такие вакансии в открытом доступе в интернете. В одних вакансиях было обозначено, что наличие гражданства Киргизии является обязательным требованием для соискателя, в других сообщалось, что работодатель создает особые условия работы для граждан Узбекистана, следует из материалов.
Женщина читает объявления по трудоустройству на работу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян"
30 апреля, 03:52
Суд напомнил, что дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом, и принял решение признать информацию, размещенную на нескольких интернет-страницах, запрещенной к распространению, заключается в материалах. В настоящий момент указанные в иске адреса недоступны.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам
30 августа, 19:32
 
КиргизияУзбекистанОбществоМосква
 
 
