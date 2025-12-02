https://ria.ru/20251202/moskva-2059097419.html
Суд запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии
Суд запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии - РИА Новости, 02.12.2025
Суд запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии
Суд в Москве запретил объявления о вакансиях, в которых предпочтение отдавалось гражданам Узбекистана и Киргизии, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:32:00+03:00
2025-12-02T07:32:00+03:00
2025-12-02T07:33:00+03:00
киргизия
узбекистан
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/10/497171021_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_abf1c1c75badca0e820a548917f5192d.jpg
https://ria.ru/20250430/sud-2014232651.html
https://ria.ru/20250830/sud-2038568892.html
киргизия
узбекистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/10/497171021_14:0:2953:2204_1920x0_80_0_0_1efef5567b4e5808eb0c8f6737865b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, узбекистан, общество, москва
Киргизия, Узбекистан, Общество, Москва
Суд запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии
Cуд в Москве запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд в Москве запретил объявления о вакансиях, в которых предпочтение отдавалось гражданам Узбекистана и Киргизии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Прокуратура выявила такие вакансии в открытом доступе в интернете. В одних вакансиях было обозначено, что наличие гражданства Киргизии является обязательным требованием для соискателя, в других сообщалось, что работодатель создает особые условия работы для граждан Узбекистана, следует из материалов.
Суд напомнил, что дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом, и принял решение признать информацию, размещенную на нескольких интернет-страницах, запрещенной к распространению, заключается в материалах. В настоящий момент указанные в иске адреса недоступны.