Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, туман, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков, утром и вечером местами туман. Температура воздуха плюс 1 - плюс 3", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.