Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/moskva-2059095930.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 02.12.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, без существенных осадков, туман, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:13:00+03:00
2025-12-02T07:13:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057160861_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5b0d36f7a4873d10899e903876a7a137.jpg
https://ria.ru/20251201/moskva-2058831558.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057160861_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_be67ac9cfe717603d9e19c5f953488e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Тишковец: в Москве во вторник ожидается туман

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, туман, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков, утром и вечером местами туман. Температура воздуха плюс 1 - плюс 3", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
"До конца недели характер метеоусловий существенно не изменится. Снежный покров начнет формироваться во второй декаде декабря", - добавил он.
Мужчина с женщиной на прогулке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых за всю историю
Вчера, 07:42
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала