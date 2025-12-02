Москвичам рассказали о погоде во вторник

https://ria.ru/20251202/moskva-2059095930.html
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, туман, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве
и по области ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков, утром и вечером местами туман. Температура воздуха плюс 1 - плюс 3", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
"До конца недели характер метеоусловий существенно не изменится. Снежный покров начнет формироваться во второй декаде декабря", - добавил он.