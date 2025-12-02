Рейтинг@Mail.ru
Миссия МВФ приедет в Кишинев, чтобы оценить экономические риски - РИА Новости, 02.12.2025
19:58 02.12.2025
Миссия МВФ приедет в Кишинев, чтобы оценить экономические риски
в мире
молдавия
кишинев
владимир филат
мвф
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев, владимир филат, мвф
В мире, Молдавия, Кишинев, Владимир Филат, МВФ
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда 4 декабря приедет в Кишинев, чтобы обсудить с властями республики макроэкономические перспективы и риски, сообщила пресс-служба представительства МВФ в Молдавии.
"Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) посетит Молдавия в период 4-17 декабря 2025 года… Основная цель миссии — собрать информацию о последних изменениях в экономике, оценить макроэкономические перспективы и риски, а также обсудить приоритеты политики с властями и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства МВФ в Кишиневе.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
Визит миссии состоится в рамках проведения ежегодных консультаций с властями республики.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
30 ноября, 21:27
 
В миреМолдавияКишиневВладимир ФилатМВФ
 
 
