Миссия МВФ приедет в Кишинев, чтобы оценить экономические риски

КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда 4 декабря приедет в Кишинев, чтобы обсудить с властями республики макроэкономические перспективы и риски, сообщила пресс-служба представительства МВФ в Молдавии.

"Миссия Международного Валютного Фонда ( МВФ ) посетит Молдавия в период 4-17 декабря 2025 года… Основная цель миссии — собрать информацию о последних изменениях в экономике, оценить макроэкономические перспективы и риски, а также обсудить приоритеты политики с властями и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства МВФ в Кишиневе

Визит миссии состоится в рамках проведения ежегодных консультаций с властями республики.

Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.