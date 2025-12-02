Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год

КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 год предусматривает рекордный дефицит бюджета, который превышает 1,2 миллиарда долларов, заявил РИА Новости экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

« "На сайте минфина был размещен проект госбюджета на 2026 г. Конечно, он нуждается в серьезном анализе, но на что хотелось бы обратить внимание сразу – дефицит госбюджета предлагается в размере 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов - ред.)", - заявил Головатюк

Он напомнил, что в ноябре правительство пересматривало размер госбюджета на 2025 год. После этого дефицит превысил 1,08 миллиарда долларов, что стало для Молдавии абсолютным рекордом. Это на 15% меньше, чем может быть в следующем году, если Минфин не изменит законопроект.

"Это не только подтверждает тот факт, что экономика не обеспечивает правительство ресурсами, достаточными для обеспечения функциональности государства, но и то, что в части экономики не следует ожидать в 2026 году каких-либо позитивных изменений", - добавил Головатюк.