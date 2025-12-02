https://ria.ru/20251202/moldavija-2059376742.html
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год - РИА Новости, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
Проект госбюджета Молдавии на 2026 год предусматривает рекордный дефицит бюджета, который превышает 1,2 миллиарда долларов, заявил РИА Новости экономист, бывший РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:24:00+03:00
2025-12-02T23:24:00+03:00
2025-12-02T23:24:00+03:00
в мире
молдавия
владимир головатюк
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
https://ria.ru/20251108/moldavija-2053670868.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, владимир головатюк, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
В мире, Молдавия, Владимир Головатюк, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
Головатюк: дефицит бюджета Молдавии на 2026 г может впервые превысить $1,2 млрд
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 год предусматривает рекордный дефицит бюджета, который превышает 1,2 миллиарда долларов, заявил РИА Новости экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
«
"На сайте минфина был размещен проект госбюджета на 2026 г. Конечно, он нуждается в серьезном анализе, но на что хотелось бы обратить внимание сразу – дефицит госбюджета предлагается в размере 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов - ред.)", - заявил Головатюк
.
Он напомнил, что в ноябре правительство пересматривало размер госбюджета на 2025 год. После этого дефицит превысил 1,08 миллиарда долларов, что стало для Молдавии
абсолютным рекордом. Это на 15% меньше, чем может быть в следующем году, если Минфин
не изменит законопроект.
"Это не только подтверждает тот факт, что экономика не обеспечивает правительство ресурсами, достаточными для обеспечения функциональности государства, но и то, что в части экономики не следует ожидать в 2026 году каких-либо позитивных изменений", - добавил Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.