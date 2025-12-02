Петиция против закрытия РЦНК в Молдавии собрала более пяти тысяч подписей

КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Петицию против закрытия Русского дома в Молдавии подписали около 5 тысяч человек, сбор подписей продолжается, на следующей неделе их передадут в администрацию молдавского президента Майи Санду, заявил РИА Новости глава Координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе . Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК . Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.

"Акция по сбору подписей против закрытия РЦНК еще идет. На сегодняшний день нами собрано более пяти тысяч подписей. Это неполные данные, потому что подписные листы нам присылают из разных регионов, их других городов и сел. Более 1200 подписей собрано в электронном виде. Сбор подписей будет продолжаться до конца этой недели", - заявил Петрович.

Он пояснил, что петицию в поддержку Русского дома по-прежнему можно подписать в офисе Российского центра науки и культуры в Кишиневе, а также в электронном виде.

"Я предполагаю, что в начале следующей недели эти подписи будут переданы в администрацию президента", - добавил Петрович, подчеркнув, что именно президент примет окончательное решение.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.