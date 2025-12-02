Prada купил бренд Versace

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Итальянский дом моды Prada завершил приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Prada.

О плане такой продажи на 1,375 миллиарда долларов Capri объявила в апреле текущего года.