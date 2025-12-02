Рейтинг@Mail.ru
Prada купил бренд Versace - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/moda-2059230789.html
Prada купил бренд Versace
Prada купил бренд Versace - РИА Новости, 02.12.2025
Prada купил бренд Versace
Итальянский дом моды Prada завершил приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Prada. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:59:00+03:00
2025-12-02T14:59:00+03:00
миучче прада
versace
мода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/50/1557465047_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_7bdd5a7b6026653c8e87b8db74638c2a.jpg
https://ria.ru/20251102/znak--2052486101.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/50/1557465047_95:0:1904:1357_1920x0_80_0_0_ac36e78e02f43f483d756bf6783906d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миучче прада, versace, мода
Миучче Прада, Versace, мода
Prada купил бренд Versace

Дом моды Prada купил бренд Versace за 1,4 миллиарда долларов

© AP Photo / Eugene HoshikoРеклама Versace
Реклама Versace - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Реклама Versace . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Итальянский дом моды Prada завершил приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Prada.
"Prada S.p.A. сегодня объявляет об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов", - говорится в сообщении.
О плане такой продажи на 1,375 миллиарда долларов Capri объявила в апреле текущего года.
Capri Holdings владела брендом Versace c 2018 года. В сентябре приобретение одобрила Европейская комиссия. В ноябре сын дизайнера Миуччи Прады Лоренцо Бертелли заявил, что станет исполнительным президентом Versace после завершения поглощения модного дома группой Prada.
Закрытый магазин Dior в ГУМе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России
2 ноября, 11:03
 
Миучче ПрадаVersaceмода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала