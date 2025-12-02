Prada купил бренд Versace

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Итальянский дом моды Prada завершил приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Prada.
"Prada S.p.A. сегодня объявляет об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов", - говорится в сообщении.
О плане такой продажи на 1,375 миллиарда долларов Capri объявила в апреле текущего года.
Capri Holdings владела брендом Versace c 2018 года. В сентябре приобретение одобрила Европейская комиссия. В ноябре сын дизайнера Миуччи Прады Лоренцо Бертелли заявил, что станет исполнительным президентом Versace после завершения поглощения модного дома группой Prada.
