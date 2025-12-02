Рейтинг@Mail.ru
Мишустин наградил лауреатов премий правительства в области науки и медицины - РИА Новости, 02.12.2025
23:04 02.12.2025
Мишустин наградил лауреатов премий правительства в области науки и медицины
Мишустин наградил лауреатов премий правительства в области науки и медицины
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручил дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки. РИА Новости, 02.12.2025
россия
михаил мишустин
виктор садовничий
александр лищук
мади
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
россия, михаил мишустин, виктор садовничий, александр лищук, мади, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Михаил Мишустин, Виктор Садовничий, Александр Лищук, МАДИ, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мишустин наградил лауреатов премий правительства в области науки и медицины

Мишустин вручил дипломы лауреатам премий правительства 2025 года

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручил дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки.
«
"Уважаемые друзья, уважаемые лауреаты. Хочу сердечно вас поздравить с абсолютно заслуженными наградами, хочу поблагодарить от всего сердца за ваш очень нужный стране труд, хочу пожелать новых профессиональных достижений", - сказал Мишустин во время церемонии.
Торжественная церемония награждения лауреатов медали РАО Молодым ученым за успехи в науке - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Москве назвали имена лучших молодых ученых в сфере образования
12 ноября, 18:18
Среди тех, кто был отмечен высокой наградой правительства в этом году - ректор МГУ Виктор Садовничий и завкафедрой МАДИ Павел Поспелов.
Лауреаты премии в сфере медицинской науки трудятся в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, а также в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко.
Так, награды был удостоен доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Александр Лищук - за разработку и внедрение системы организации лечебно-реабилитационных мероприятий раненым и больным кардиологического профиля с сочетанной политравмой.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мишустин рассказал о проектах, удостоенных премии в области образования
1 октября, 17:01
За разработку и внедрение принципиально новой стратегии и инновационных хирургических технологий лечения альвеококкоза печени был награжден доктор медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической помощи - руководитель Центра хирургии и трансплантологии - врач-хирург Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Сергей Восканян.
По направлению "Превентивная и персонализированная медицина, включая регенеративную медицину" за работу "Трехуровневая система персонализированного этапного лечения раненых с огнестрельной травмой лица в условиях современного военного конфликта" лауреатом премии правительства стал начальник центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Терещук.
За разработку и внедрение в хирургическую практику инновационных персонализированных систем стабилизации позвоночника был награжден директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко доктор медицинских наук Дмитрий Усачев.
Мишустин вручил премии правительства в области образования
1 октября, 16:04
Мишустин вручил премии правительства в области образования
1 октября, 16:04
Директор центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин получил награду за работу, посвященную созданию инновационной отечественной биотехнической платформы производства набора реагентов для ускоренной диагностики возбудителей инфекционных болезней и их массовый промышленный выпуск в интересах биобезопасности страны.
Кроме того, премии получили ученые из коллективов Объединенного института ядерных исследований, Томского политехнического университета, научно-исследовательского института молочной промышленности, а также научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук и "Татнефть-Добычи". Другие лауреаты, удостоенные наград, работают в Северо-Кавказском федеральном научном аграрном центре, Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна, а также в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Завершая церемонию, Мишустин пожелал лауреатам новых открытий.
"Чтобы мы гордились нашей наукой, такими замечательными традициями, задавая тон для молодых ученых, для тех, кто придет в том числе на смену поколению совершенно замечательных уникальных специалистов, технологов, ученых медиков - всех, кто сегодня представляет нашу науку", - подчеркнул премьер.
Мишустин поздравил математиков с прошедшим профессиональным праздником
Вчера, 19:54
Мишустин поздравил математиков с прошедшим профессиональным праздником
Вчера, 19:54
 
РоссияМихаил МишустинВиктор СадовничийАлександр ЛищукМАДИЦентральный военный клинический госпиталь имени ВишневскогоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
