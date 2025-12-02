Мишустин наградил лауреатов премий правительства в области науки и медицины

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ за 2025 год в области науки и техники

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручил дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки.

« "Уважаемые друзья, уважаемые лауреаты. Хочу сердечно вас поздравить с абсолютно заслуженными наградами, хочу поблагодарить от всего сердца за ваш очень нужный стране труд, хочу пожелать новых профессиональных достижений", - сказал Мишустин во время церемонии.

Среди тех, кто был отмечен высокой наградой правительства в этом году - ректор МГУ Виктор Садовничий и завкафедрой МАДИ Павел Поспелов.

Лауреаты премии в сфере медицинской науки трудятся в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, а также в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко.

За разработку и внедрение принципиально новой стратегии и инновационных хирургических технологий лечения альвеококкоза печени был награжден доктор медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической помощи - руководитель Центра хирургии и трансплантологии - врач-хирург Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Сергей Восканян.

По направлению "Превентивная и персонализированная медицина, включая регенеративную медицину" за работу "Трехуровневая система персонализированного этапного лечения раненых с огнестрельной травмой лица в условиях современного военного конфликта" лауреатом премии правительства стал начальник центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Терещук.

За разработку и внедрение в хирургическую практику инновационных персонализированных систем стабилизации позвоночника был награжден директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко доктор медицинских наук Дмитрий Усачев.

Директор центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин получил награду за работу, посвященную созданию инновационной отечественной биотехнической платформы производства набора реагентов для ускоренной диагностики возбудителей инфекционных болезней и их массовый промышленный выпуск в интересах биобезопасности страны.

Завершая церемонию, Мишустин пожелал лауреатам новых открытий.