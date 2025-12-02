Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил математиков с прошедшим профессиональным праздником
02.12.2025
Мишустин поздравил математиков с прошедшим профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских математиков с прошедшим профессиональным праздником, отметив, что эта наука дает огромную базу для...
общество, россия, михаил мишустин
Наука, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских математиков с прошедшим профессиональным праздником, отметив, что эта наука дает огромную базу для открытий, которыми гордится страна.
"Искренне хочу поздравить всех тех, кто так или иначе связан с математикой, с этой важной наукой, основы множества дисциплин, созданная нашими выдающимися учеными школа. Она дает огромную базу, фундамент для решений, для открытий, в том числе которыми мы сегодня гордимся", - сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ 2025 года в области науки и техники и в области медицинской науки.
Михаил Мишустин в МГТУ Станкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России
12 июля, 11:27
 
НаукаОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
