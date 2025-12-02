https://ria.ru/20251202/mishustin-2059373935.html
Мишустин поздравил математиков с прошедшим профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских математиков с прошедшим профессиональным праздником, отметив, что эта наука дает огромную базу для... РИА Новости, 02.12.2025
наука
общество
россия
михаил мишустин
Мишустин: математика дает огромную базу для открытий, которыми гордится Россия