Мишустин рассказал о крепкой исследовательской базе в атомной отрасли
Крепкая исследовательская база была сформирована в атомной отрасли РФ за 80 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:44:00+03:00
2025-12-02T19:44:00+03:00
2025-12-02T19:45:00+03:00
