Мишустин рассказал о крепкой исследовательской базе в атомной отрасли - РИА Новости, 02.12.2025
19:44 02.12.2025 (обновлено: 19:45 02.12.2025)
Мишустин рассказал о крепкой исследовательской базе в атомной отрасли
Крепкая исследовательская база была сформирована в атомной отрасли РФ за 80 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2025
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Крепкая исследовательская база была сформирована в атомной отрасли РФ за 80 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отдельно хочу сказать о научных достижениях в сфере нашей атомной промышленности, которой в текущем году 80 лет. За это время сформирована крепкая исследовательская база, авторитетно-научная школа мирового класса поистине с выдающимися учеными, инженерами, специалистами, среди них и наши сегодняшние лауреаты, которые разработали новые тепловыделяющие элементы для повышения надежности и безопасности активных зон реакторов атомных подводных лодок четвертого поколения, новых ледоколов", - сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ 2025 года в области науки и техники и в области медицинской науки.
Ледники - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На форуме в Петербурге обсудят планы научных исследований в Арктике
© 2025 МИА «Россия сегодня»
