ВСУ хотят создать невыносимые условия для жителей России, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 02.12.2025
ВСУ хотят создать невыносимые условия для жителей России, заявил Мирошник
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
родион мирошник
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область, херсонская область , луганская народная республика, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Родион Мирошник
ВСУ хотят создать невыносимые условия для жителей России, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ стремятся создать невыносимые условия для мирного населения РФ

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВСУ стремятся создать невыносимые условия для мирного населения регионов России, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинские формирования, учитывая общее понижение температуры воздуха, стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение сразу нескольких районов, нанося удары по газорегуляторным пунктам, необходимым для подачи газа из магистрального газопровода потребителям", - сообщил Мирошник в своей еженедельной сводки за 24-30 ноября, поступившей в распоряжение РИА Новости.
По его данным, за прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе около 260 тысяч человек.
"Наиболее масштабные отключения электроэнергии затронули Запорожскую область, где без энергоснабжения остались 106 тысяч человек, Херсонскую область - 71 тысяча человек, ЛНР - 46 тысяч жителей", - отметил Мирошник.
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
Вчера, 23:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаРодион Мирошник
 
 
