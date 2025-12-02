https://ria.ru/20251202/miroshnik-2059096051.html
ВСУ хотят создать невыносимые условия для жителей России, заявил Мирошник
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВСУ стремятся создать невыносимые условия для мирного населения регионов России, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинские формирования, учитывая общее понижение температуры воздуха, стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение сразу нескольких районов, нанося удары по газорегуляторным пунктам, необходимым для подачи газа из магистрального газопровода потребителям", - сообщил Мирошник в своей еженедельной сводки за 24-30 ноября, поступившей в распоряжение РИА Новости.
По его данным, за прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе около 260 тысяч человек.
"Наиболее масштабные отключения электроэнергии затронули Запорожскую область
, где без энергоснабжения остались 106 тысяч человек, Херсонскую область
- 71 тысяча человек, ЛНР
- 46 тысяч жителей", - отметил Мирошник
.