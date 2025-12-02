ВСУ хотят создать невыносимые условия для жителей России, заявил Мирошник

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВСУ стремятся создать невыносимые условия для мирного населения регионов России, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Украинские формирования, учитывая общее понижение температуры воздуха, стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение сразу нескольких районов, нанося удары по газорегуляторным пунктам, необходимым для подачи газа из магистрального газопровода потребителям", - сообщил Мирошник в своей еженедельной сводки за 24-30 ноября, поступившей в распоряжение РИА Новости.