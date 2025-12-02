Рейтинг@Mail.ru
Дни Зеленского сочтены, считает Миронов - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/mironov-2059252898.html
Дни Зеленского сочтены, считает Миронов
Дни Зеленского сочтены, считает Миронов - РИА Новости, 02.12.2025
Дни Зеленского сочтены, считает Миронов
Дни Владимира Зеленского, который препятствует миру на Украине, сочтены, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:51:00+03:00
2025-12-02T15:51:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
сергей миронов
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059249122.html
https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059125358.html
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059084679.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей миронов, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Миронов, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
Дни Зеленского сочтены, считает Миронов

Миронов: дни подлеца и предателя Зеленского сочтены

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дни Владимира Зеленского, который препятствует миру на Украине, сочтены, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
От Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе из-за коррупционного скандала в Киеве, с таким утверждением выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Зеленскому поставили диагноз после его заявлений о ситуации на фронте
Вчера, 15:43
"Появление таких сообщений, причем уже от представителей украинской власти, совсем не удивляет. Уверен, с каждый днем их будет все больше с учетом того, что происходит вокруг главарей киевского режима… Дни подлеца и предателя Зеленского, который препятствует миру на Украине, сочтены", - сказал Миронов.
Он отметил, что отставка Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского - верный признак приближающегося конца.
Лидер партии напомнил, что Зеленский не самостоятельная фигура, и он, и его подельники самостоятельны только в воровстве западной помощи. Хотя и тут им, по словам Миронова, вероятно помогали некоторые кураторы, которые сейчас до последнего пытаются их спасти.
"Зеленского холили и лелеяли все эти годы, и от этого у него выросла целая корона на голове. Хотя он оставался марионеткой, в первую очередь американской, ведь именно США были главными организаторами госпереворота на Украине в 2014 году. Они привели к власти бандеровцев, а потом поставили во главе них Зеленского", - добавил депутат.
Политик подчеркнул, что теперь власть в Вашингтоне переменилась, и президент США Дональд Трамп возвращает "проворовавшегося украинского "наполеончика" на землю".
"Верёвочки все еще в руках американцев, и чем сильнее Зеленский дергается, тем сильнее они затягиваются вокруг его шеи. Финансовую помощь США уже прекратили. Думаю, что и ультиматум ему тоже предъявили", - подытожил Миронов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, позднее отправленного в отставку, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Фрагмент сериала Слуга народа с бегством коррупционера под фамилией Миндич - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
Вчера, 03:03
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийСергей МироновАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала