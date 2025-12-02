Дни Зеленского сочтены, считает Миронов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дни Владимира Зеленского, который препятствует миру на Украине, сочтены, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

"Появление таких сообщений, причем уже от представителей украинской власти, совсем не удивляет. Уверен, с каждый днем их будет все больше с учетом того, что происходит вокруг главарей киевского режима… Дни подлеца и предателя Зеленского, который препятствует миру на Украине , сочтены", - сказал Миронов

Он отметил, что отставка Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского - верный признак приближающегося конца.

Лидер партии напомнил, что Зеленский не самостоятельная фигура, и он, и его подельники самостоятельны только в воровстве западной помощи. Хотя и тут им, по словам Миронова, вероятно помогали некоторые кураторы, которые сейчас до последнего пытаются их спасти.

"Зеленского холили и лелеяли все эти годы, и от этого у него выросла целая корона на голове. Хотя он оставался марионеткой, в первую очередь американской, ведь именно США были главными организаторами госпереворота на Украине в 2014 году. Они привели к власти бандеровцев, а потом поставили во главе них Зеленского", - добавил депутат.

Политик подчеркнул, что теперь власть в Вашингтоне переменилась, и президент США Дональд Трамп возвращает "проворовавшегося украинского "наполеончика" на землю".

"Верёвочки все еще в руках американцев, и чем сильнее Зеленский дергается, тем сильнее они затягиваются вокруг его шеи. Финансовую помощь США уже прекратили. Думаю, что и ультиматум ему тоже предъявили", - подытожил Миронов.

Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко , позднее отправленного в отставку, а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.