https://ria.ru/20251202/mir-2059327426.html
Переговоры Уиткоффа и Киева могут пройти в Брюсселе в среду, пишет AFP
Переговоры Уиткоффа и Киева могут пройти в Брюсселе в среду, пишет AFP - РИА Новости, 02.12.2025
Переговоры Уиткоффа и Киева могут пройти в Брюсселе в среду, пишет AFP
Переговоры с украинцами спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера после визита в Москву в среду могут пройти в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:47:00+03:00
2025-12-02T18:47:00+03:00
2025-12-02T18:47:00+03:00
в мире
брюссель
киев
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_0:193:2044:1342_1920x0_80_0_0_efd4b215f861b203687bac7d56f51a8f.jpg
https://ria.ru/20251202/sdelka-2059308443.html
брюссель
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_4:0:1868:1398_1920x0_80_0_0_ae96609e37af1ee7a70dc70cc0e91a28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, киев, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин
В мире, Брюссель, Киев, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин
Переговоры Уиткоффа и Киева могут пройти в Брюсселе в среду, пишет AFP
AFP: переговоры Уиткоффа, Кушнера и украинцев в среду могут пройти в Брюсселе