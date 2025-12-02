Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Уиткоффа и Киева могут пройти в Брюсселе в среду, пишет AFP
18:47 02.12.2025
Переговоры Уиткоффа и Киева могут пройти в Брюсселе в среду, пишет AFP
в мире
брюссель
киев
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
брюссель
киев
москва
в мире, брюссель, киев, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин
В мире, Брюссель, Киев, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Переговоры с украинцами спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера после визита в Москву в среду могут пройти в Брюсселе, но точной договоренности еще нет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника.
"Переговоры могут состояться в Брюсселе, но пока "нет четкой договоренности" о такой встрече", - говорится в публикации.
Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где в среду запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
Вчера, 17:58
 
В миреБрюссельКиевМоскваСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир Путин
 
 
