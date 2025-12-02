Конгрессвумен Луна поддержала комментарий Дмитриева о важном дне для мира

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) поддержала оценку значимости текущего дня для продвижения мирных усилий по Украине, откликнувшись на комментарий спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
"Согласна", - написала Луна в соцсети X в ответ на его публикацию, в которой отмечалось, что команда, работавшая над ближневосточным мирным соглашением под руководством президента США Дональда Трампа, находится в Москве для продвижения американских предложений по урегулированию на Украине. Дмитриев назвал сегодняшний день "важным для мира".
Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в этом году, ожидается, что на встречу Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.