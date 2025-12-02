Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна поддержала комментарий Дмитриева о важном дне для мира - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/mir-2059307650.html
Конгрессвумен Луна поддержала комментарий Дмитриева о важном дне для мира
Конгрессвумен Луна поддержала комментарий Дмитриева о важном дне для мира - РИА Новости, 02.12.2025
Конгрессвумен Луна поддержала комментарий Дмитриева о важном дне для мира
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) поддержала оценку значимости текущего дня для продвижения мирных усилий по РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:57:00+03:00
2025-12-02T17:57:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
анна паулина луна
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bfec956470c26f3b8da8cb0c08d7cb5.jpg
https://ria.ru/20251202/mir-2059291886.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8779e553cd035169d7cff9d29d2f0d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, анна паулина луна, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
В мире, США, Украина, Россия, Анна Паулина Луна, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев
Конгрессвумен Луна поддержала комментарий Дмитриева о важном дне для мира

Конгрессвумен Луна поддержала слова Дмитриева о важном дне для мира на Украине

© AP Photo / John LocherАнна Паулина Луна
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / John Locher
Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) поддержала оценку значимости текущего дня для продвижения мирных усилий по Украине, откликнувшись на комментарий спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
"Согласна", - написала Луна в соцсети X в ответ на его публикацию, в которой отмечалось, что команда, работавшая над ближневосточным мирным соглашением под руководством президента США Дональда Трампа, находится в Москве для продвижения американских предложений по урегулированию на Украине. Дмитриев назвал сегодняшний день "важным для мира".
Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в этом году, ожидается, что на встречу Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу на встречу с Зеленским, сообщает Axios
Вчера, 17:32
 
В миреСШАУкраинаРоссияАнна Паулина ЛунаСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала