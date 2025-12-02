Конгрессвумен Луна поддержала комментарий Дмитриева о важном дне для мира

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) поддержала оценку значимости текущего дня для продвижения мирных усилий по Украине, откликнувшись на комментарий спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.