Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу на встречу с Зеленским, сообщает Axios

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где в среду запланирована их встреча с Владимиром Зеленским, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и проведут встречу с Владимиром Зеленским", — утверждает Axios. Встреча, как утверждается, намечена на среду, 3 декабря.

По данным издания, цель визита в Москву — попытаться убедить российского президента поддержать обновлённый американский план урегулирования конфликта на Украине. Работа над документом шла две недели и включала два раунда переговоров между США и Украиной. Первоначальный вариант из 28 пунктов был сокращён до 19 после обсуждения с украинской делегацией, напоминает портал.