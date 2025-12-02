https://ria.ru/20251202/mir-2059273397.html
У бизнеса есть большие ожидания от визита Уиткоффа, заявил глава РСПП
У бизнеса есть большие ожидания от визита Уиткоффа, заявил глава РСПП - РИА Новости, 02.12.2025
У бизнеса есть большие ожидания от визита Уиткоффа, заявил глава РСПП
Бизнес ждет, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поможет достигнуть устойчивого мира, заявил глава РСПП... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:45:00+03:00
2025-12-02T16:45:00+03:00
2025-12-02T16:45:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
стив уиткофф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059210745_0:227:3074:1956_1920x0_80_0_0_453beb198da187b8128a0e6af58f16bf.jpg
https://ria.ru/20251202/peregovory-2059195937.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059210745_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_f44bd7a8de124a2957f82061f8f0de3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, стив уиткофф, экономика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Стив Уиткофф, Экономика
У бизнеса есть большие ожидания от визита Уиткоффа, заявил глава РСПП
Шохин: бизнес ждет, что встреча Путина и Уиткоффа поможет достигнуть мира