У бизнеса есть большие ожидания от визита Уиткоффа, заявил глава РСПП
16:45 02.12.2025
У бизнеса есть большие ожидания от визита Уиткоффа, заявил глава РСПП
У бизнеса есть большие ожидания от визита Уиткоффа, заявил глава РСПП
россия
сша
украина
владимир путин
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
стив уиткофф
экономика
россия
сша
украина
россия, сша, украина, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, стив уиткофф, экономика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Стив Уиткофф, Экономика
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бизнес ждет, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поможет достигнуть устойчивого мира, заявил глава РСПП Александр Шохин журналистам.
"Конечно, мы хотели бы, чтобы Lasting Peace, как говорится, устойчивый мир был настигнут. Они просто перемирились... Я думаю, что об этом разговор пойдет", - ответил он на вопрос РИА Новости в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".
Во вторник в столице пройдут переговоры Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Стив Уиткофф, Экономика
 
 
