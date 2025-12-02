https://ria.ru/20251202/minyust-2059259444.html
Минюст внес в перечень нежелательных организаций французскую FIDH*
Минюст внес в перечень нежелательных организаций французскую FIDH* - РИА Новости, 02.12.2025
Минюст внес в перечень нежелательных организаций французскую FIDH*
Министерство юстиции России включило французскую "Международную федерацию за права человека*" в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:04:00+03:00
2025-12-02T16:04:00+03:00
2025-12-02T16:05:00+03:00
россия
международная федерация за права человека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международная федерация за права человека
Россия, Международная федерация за права человека
Минюст внес в перечень нежелательных организаций французскую FIDH*
Минюст внес в перечень нежелательных "Международную федерацию за права человека"