16:01 02.12.2025
Минфин и Минэнерго подготовили предложения по поддержке угольных компаний
Минфин и Минэнерго подготовили предложения по поддержке угольных компаний
экономика
россия
антон силуанов
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
Минфин и Минэнерго подготовили предложения по поддержке угольных компаний

Минфин и Минэнерго хотят продлить поддержку угольных компаний после 1 декабря

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОтгрузка угля
Отгрузка угля. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
"Подготовили вместе с Минэнерго предложения продолжения поддержки", - ответил он на вопрос, будут ли продлены существующие меры государственной поддержки угольных компаний, которые действовали до 1 декабря.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
