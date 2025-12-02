https://ria.ru/20251202/minfin-2059257942.html
Минфин и Минэнерго подготовили предложения по поддержке угольных компаний
Минфин и Минэнерго подготовили предложения по поддержке угольных компаний - РИА Новости, 02.12.2025
Минфин и Минэнерго подготовили предложения по поддержке угольных компаний
Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря, сообщил РИА Новости министр финансов Антон... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:01:00+03:00
2025-12-02T16:01:00+03:00
2025-12-02T16:01:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025354468_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_329d1f959197b4a27ff8ebc908242b19.jpg
https://ria.ru/20250523/mishustin-2018599772.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025354468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea5464e06ab463cfd3586884e4e61849.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин и Минэнерго подготовили предложения по поддержке угольных компаний
Минфин и Минэнерго хотят продлить поддержку угольных компаний после 1 декабря