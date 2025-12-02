БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Сбежавший в Израиль бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обладает информацией, способной окончательно дискредитировать Зеленского, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" – это Миндич, "Тенор" – представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" – советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.