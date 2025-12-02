У Миндича есть информация, дискредитирующая Зеленского, считает эксперт

БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Сбежавший в Израиль бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обладает информацией, способной окончательно дискредитировать Зеленского, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
"Если теневой финансист Зеленского (Миндич – ред.) попадет в руки детективов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), долго он молчать не сможет, и тогда его информация будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, после чего режим Зеленского будет дискредитирован окончательно", - заявил Кузнецов.
Он также уверен, что Зеленский специально лишил Миндича украинского гражданства, чтобы его было сложнее по формальным обстоятельствам экстрадировать на Украину из Израиля.
"Зеленский сделал все для того, чтобы спасти от ареста своего теневого финансиста – дал иммигрировать в Израиль, лишил украинского гражданства, чтобы Миндича было сложнее по формальным обстоятельствам экстрадировать в Киев. Не сделай он этого, Миндича пришлось бы убить, так как он знает о махинациях режима Зеленского почти что все, даже то, чего не знает сам Зеленский. И все бы этой парочке могло сойти с рук, если бы ультиматум (Дональда - ред.) Трампа Киеву был принят им безоговорочно", - сказал собеседник агентства.
Кузнецов напомнил, что Израиль обычно никому не выдает своих граждан, разве что США по требованию ФБР. "Но надо понимать, что без этого решения (киевского суда - ред.) у американцев были бы связаны руки, если те захотят помочь Киеву в "деле Миндича". Уже сейчас понятно, что будут брать законной охотой, тем более, что ему бежать с берегов Мертвого моря особо некуда. Можно открывать тотализатор на то, как долго Миндич продержится в Израиле", - уверен эксперт.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" – это Миндич, "Тенор" – представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" – советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук – с должности министра энергетики. В конце ноября НАБУ объявило в розыск сбежавших с Украины Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.