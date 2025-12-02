Рейтинг@Mail.ru
МИД Словакии пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/mid-2059080649.html
МИД Словакии пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы
МИД Словакии пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы - РИА Новости, 02.12.2025
МИД Словакии пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пообещал вскоре сообщить о сделанных выводах по вопросу возможного влияния Лондона на парламентские выборы в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T02:04:00+03:00
2025-12-02T02:04:00+03:00
в мире
словакия
лондон
великобритания
роберт фицо
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
https://ria.ru/20251017/fitso-2048958050.html
https://ria.ru/20251201/eks-premer-2058996925.html
словакия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, лондон, великобритания, роберт фицо, youtube
В мире, Словакия, Лондон, Великобритания, Роберт Фицо, YouTube
МИД Словакии пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы

Бланар пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пообещал вскоре сообщить о сделанных выводах по вопросу возможного влияния Лондона на парламентские выборы в республике, которые состоялись осенью 2023 года.
"В скором времени мы вас проинформируем. До последнего мы хотели корректно вести коммуникацию с британской стороной, замечу, с правительством, которое не было причиной этого, это новое правительство, а это происходило еще при предыдущем правительстве, поэтому мы, действительно, хотели быть очень корректными. У нас уже есть определенная сводка, мы посвятим этому отдельное заявление", - сказал Бланар на пресс-конференции, которая транслировалась в понедельник на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Премьер Словакии рассказал, когда русские "могут встать на колени"
17 октября, 18:38
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, добавил, что сейчас в парламенте находятся поправки к уголовному кодексу, где предлагается закрепить ответственность за использование иностранной помощи для влияния на внутригосударственные дела.
В конце июля МИД Словакии передал послу Великобритании в Словакии вопросы, которые касаются появившейся в СМИ информации о том, что Лондон якобы хотел повлиять на парламентские выборы в республике в 2023 году, ответы на них дипломат пообещал предоставить в течение августа. В конце августа министерство иностранных дел Словакии сообщило, что получило от Великобритании первые данные, но попросило дополнительную информацию.
Словацкое издание Marker со ссылкой на британский портал Declassified UK перед этим сообщило, что Лондон тайно финансировал инфлюенсеров в некоторых странах Европы, включая Словакию, которые занимаются политической пропагандой на YouTube. По данным издания Marker, целью такой деятельности якобы было желание поддержать на парламентских выборах в 2023 году прозападную либеральную партию Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и навредить партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которая на этих выборах одержала победу.
Британское министерство иностранных дел, в свою очередь, отвергло эти обвинения, заявив, что активность была направлена на стимулирование молодых людей к участию в выборах без учета их политической принадлежности.
Развешанные тряпки на местах депутатов от партии Hlas-SD в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Словакии оппозиция сравнила депутатов с тряпками
Вчера, 17:39
 
В миреСловакияЛондонВеликобританияРоберт ФицоYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала