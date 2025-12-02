МИД Словакии пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы

"В скором времени мы вас проинформируем. До последнего мы хотели корректно вести коммуникацию с британской стороной, замечу, с правительством, которое не было причиной этого, это новое правительство, а это происходило еще при предыдущем правительстве, поэтому мы, действительно, хотели быть очень корректными. У нас уже есть определенная сводка, мы посвятим этому отдельное заявление", - сказал Бланар на пресс-конференции, которая транслировалась в понедельник на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.