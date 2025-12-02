МИД Словакии пообещал скоро сообщить о возможном влиянии Лондона на выборы

БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пообещал вскоре сообщить о сделанных выводах по вопросу возможного влияния Лондона на парламентские выборы в республике, которые состоялись осенью 2023 года.
"В скором времени мы вас проинформируем. До последнего мы хотели корректно вести коммуникацию с британской стороной, замечу, с правительством, которое не было причиной этого, это новое правительство, а это происходило еще при предыдущем правительстве, поэтому мы, действительно, хотели быть очень корректными. У нас уже есть определенная сводка, мы посвятим этому отдельное заявление", - сказал Бланар на пресс-конференции, которая транслировалась в понедельник на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, добавил, что сейчас в парламенте находятся поправки к уголовному кодексу, где предлагается закрепить ответственность за использование иностранной помощи для влияния на внутригосударственные дела.
В конце июля МИД Словакии передал послу Великобритании в Словакии вопросы, которые касаются появившейся в СМИ информации о том, что Лондон якобы хотел повлиять на парламентские выборы в республике в 2023 году, ответы на них дипломат пообещал предоставить в течение августа. В конце августа министерство иностранных дел Словакии сообщило, что получило от Великобритании первые данные, но попросило дополнительную информацию.
Словацкое издание Marker со ссылкой на британский портал Declassified UK перед этим сообщило, что Лондон тайно финансировал инфлюенсеров в некоторых странах Европы, включая Словакию, которые занимаются политической пропагандой на YouTube. По данным издания Marker, целью такой деятельности якобы было желание поддержать на парламентских выборах в 2023 году прозападную либеральную партию Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и навредить партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которая на этих выборах одержала победу.
Британское министерство иностранных дел, в свою очередь, отвергло эти обвинения, заявив, что активность была направлена на стимулирование молодых людей к участию в выборах без учета их политической принадлежности.