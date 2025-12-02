Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Договор долгосрочных сбережений с 1 декабря текущего года можно заключить в МФЦ Ростовской области, сообщает правительство региона.

"С 1 декабря МФЦ Ростовской области принимают участие в пилотном проекте по предоставлению услуги по заключению договоров долгосрочных сбережений", - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Услуга доступна в секторах пользовательского сопровождения МФЦ. Специалисты окажут консультационную помощь, расскажут об условиях программы долгосрочных сбережений и помогут заключить договор с выбранным фондом.

Программа долгосрочных сбережений - это современный финансовый инструмент, позволяющий гражданину сформировать денежную подушку безопасности, сберечь финансовые средства на случай непредвиденных ситуаций или получить доход в будущем.