https://ria.ru/20251202/mfts-2059279674.html
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ - РИА Новости, 02.12.2025
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ
Договор долгосрочных сбережений с 1 декабря текущего года можно заключить в МФЦ Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:05:00+03:00
2025-12-02T17:05:00+03:00
2025-12-02T18:06:00+03:00
ростовская область
экономика
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20251202/proekt--2059157381.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область
Ростовская область , Экономика, Ростовская область
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ
В Ростовской области с 1 декабря можно заключить договор долгосрочных сбережений
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Договор долгосрочных сбережений с 1 декабря текущего года можно заключить в МФЦ Ростовской области, сообщает правительство региона.
"С 1 декабря МФЦ Ростовской области принимают участие в пилотном проекте по предоставлению услуги по заключению договоров долгосрочных сбережений", - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
Услуга доступна в секторах пользовательского сопровождения МФЦ. Специалисты окажут консультационную помощь, расскажут об условиях программы долгосрочных сбережений и помогут заключить договор с выбранным фондом.
Программа долгосрочных сбережений - это современный финансовый инструмент, позволяющий гражданину сформировать денежную подушку безопасности, сберечь финансовые средства на случай непредвиденных ситуаций или получить доход в будущем.
В октябре Минэкономразвития России подвело итоги федерального конкурса "Лучший многофункциональный центр России" 2024 года. МФЦ Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в стране в двух номинациях – "Лучшая региональная сеть МФЦ" и "Лучший проект МФЦ".