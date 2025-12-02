Рейтинг@Mail.ru
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ
Ростовская область
Ростовская область
 
17:05 02.12.2025 (обновлено: 18:06 02.12.2025)
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ - РИА Новости, 02.12.2025
Договор долгосрочных сбережений теперь можно заключить в ростовских МФЦ
Договор долгосрочных сбережений с 1 декабря текущего года можно заключить в МФЦ Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.12.2025
ростовская область
экономика
ростовская область
ростовская область
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Договор долгосрочных сбережений с 1 декабря текущего года можно заключить в МФЦ Ростовской области, сообщает правительство региона.
"С 1 декабря МФЦ Ростовской области принимают участие в пилотном проекте по предоставлению услуги по заключению договоров долгосрочных сбережений", - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
Услуга доступна в секторах пользовательского сопровождения МФЦ. Специалисты окажут консультационную помощь, расскажут об условиях программы долгосрочных сбережений и помогут заключить договор с выбранным фондом.
Программа долгосрочных сбережений - это современный финансовый инструмент, позволяющий гражданину сформировать денежную подушку безопасности, сберечь финансовые средства на случай непредвиденных ситуаций или получить доход в будущем.
В октябре Минэкономразвития России подвело итоги федерального конкурса "Лучший многофункциональный центр России" 2024 года. МФЦ Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в стране в двух номинациях – "Лучшая региональная сеть МФЦ" и "Лучший проект МФЦ".
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области
Вчера, 12:04
 
