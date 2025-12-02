Рейтинг@Mail.ru
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма
09:29 02.12.2025
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма - РИА Новости, 02.12.2025
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе появится объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и РИА Новости, 02.12.2025
общество
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма

Под Курском поставят мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе появится объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, уже начинается работа над ним.
"Наша цель и наша задача - увековечить память наших героев. В Курской области появятся памятники, мемориалы, в том числе объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Во время вашего приезда в Курск я докладывал об этом замысле. Вместе с Российским военно-историческим обществом к этой работе приступаем. У нас захоронения, где рядом лежат жертвы фашистов времен Великой Отечественной войны и мирные жители, ставшие жертвами нацизма сегодняшнего дня", - сказал Хинштейн на встрече с главой государства.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Хинштейн рассказал, о чем говорил с Путиным во время поездки в машине
21 мая, 20:26
 
Курская областьРоссияКурскАлександр ХинштейнВладимир ПутинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Общество
 
 
