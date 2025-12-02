https://ria.ru/20251202/memorial-2059114253.html
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма - РИА Новости, 02.12.2025
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе появится объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и РИА Новости, 02.12.2025
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма
Под Курском поставят мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века