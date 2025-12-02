https://ria.ru/20251202/mask-2059372571.html
Маск предупредил о риске вымирания "белых людей"
Маск предупредил о риске вымирания "белых людей"
в мире
илон маск
сша
сша
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил опасение, что белое население мира может практически исчезнуть при сохранении нынешних тенденций.
"Если нынешние тенденции сохранятся, белые превратятся из незначительного меньшинства мирового населения в практически вымерших!" - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию другого пользователя, разместившего изображение с информацией о том, что белые люди, на которых по состоянию на 2021 год приходилось 8% населения мира, оказались "на грани вымирания". По словам пользователя, 100 лет назад эта доля составляла 35%.