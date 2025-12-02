Рейтинг@Mail.ru
Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/marin-2059184948.html
Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией
Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией - РИА Новости, 02.12.2025
Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией
Лидер фракции депутатов французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в попытке "управлять... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:19:00+03:00
2025-12-02T13:19:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100842/67/1008426791_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_38382dc611241b9b9b66f5bb4a390970.jpg
https://ria.ru/20251202/spectator-2059142280.html
https://ria.ru/20251104/makron-2052700185.html
https://ria.ru/20250526/makron-2019172833.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100842/67/1008426791_80:0:1857:1333_1920x0_80_0_0_cd8cc4c3ee412ed85ed530042fccb48c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, санкции в отношении россии
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Санкции в отношении России
Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией

Ле Пен назвала предложение Макрона маркировать СМИ крайне опасным

© AP Photo / Francois MoriФранцузский политик Марин Ле Пен
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Francois Mori
Французский политик Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Лидер фракции депутатов французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в попытке "управлять информацией", назвав его предложение маркировать СМИ "крайне опасным".
Во время встречи с читателями медиагруппы EBRA 28 ноября в Мерикуре Макрон предложил в целях борьбы с дезинформацией поручить неким специалистам маркировать СМИ, разделяя их на "серьезные" и на те, "кто не информирует", подчеркнув, что прежде всего сами журналисты должны проверять достоверность информации. Это предложение вызвало бурную реакцию в СМИ и среди французских политиков, после чего Елисейский дворец опубликовал в соцсети X пост, назвав эти комментарии дезинформацией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Он обеспокоен". СМИ раскрыли, как Украина напугала Макрона
Вчера, 11:15
"Эта идея маркировки СМИ очевидно крайне опасна. Цель Эммануэля Макрона – управлять информацией… Кто будет выбирать этих журналистов? Сам Эммануэль Макрон? В итоге то на то и выходит", - сказала политик в эфире телеканала BFMTV.
Марин Ле Пен также назвала "недойстойной" реакцию администрации президента на комментарии политиков и французских СМИ по поводу предложения президента.
"Президент республики должен стоять выше политических партий, а не выходить на арену, особенно для того, чтобы набрасываться на СМИ", - отметила лидер фракции депутатов правой партии "Национальное объединение".
Она также прокомментировала проблему отсутствия нейтральности государственных СМИ, заявив, что общественное телерадиовещание, финансируемое за счет налогоплательщиков, не может позволить себе поддерживать какую-либо политическую силу в ущерб другой.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента
4 ноября, 02:41
Политик предложила приватизировать государственные вещательные компании.
"Частное телевидение имеет право не быть нейтральным… Я выступаю за приватизацию из экономических соображений, а также потому, что она избавит нас от подозрений или необходимости доказывать нейтральность госвещания", - заявила она.
Французский регулятор ARCOM поручил 21 ноября проверить государственные СМИ на предмет политической беспристрастности. В начале сентября французский миллиардер Венсан Боллоре, которому принадлежат телеканал CNews, радиостанция Europe 1 и газета Journal du Dimanche, обвинил медиагруппу France Télévisions и радиовещательную компанию Radio France в предвзятости в пользу левых политических сил. Государственные СМИ в свою очередь направили жалобу в регулятор ARCOM и подали в суд на медиахолдинг Боллоре, обвинив его в клевете.
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Во Франции раскритиковали реакцию Елисейского дворца на инцидент с Макроном
26 мая, 18:07
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала