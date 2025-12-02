Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией

ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Лидер фракции депутатов французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в попытке "управлять информацией", назвав его предложение маркировать СМИ "крайне опасным".

Во время встречи с читателями медиагруппы EBRA 28 ноября в Мерикуре Макрон предложил в целях борьбы с дезинформацией поручить неким специалистам маркировать СМИ, разделяя их на "серьезные" и на те, "кто не информирует", подчеркнув, что прежде всего сами журналисты должны проверять достоверность информации. Это предложение вызвало бурную реакцию в СМИ и среди французских политиков, после чего Елисейский дворец опубликовал в соцсети X пост, назвав эти комментарии дезинформацией.

"Эта идея маркировки СМИ очевидно крайне опасна. Цель Эммануэля Макрона – управлять информацией… Кто будет выбирать этих журналистов? Сам Эммануэль Макрон? В итоге то на то и выходит", - сказала политик в эфире телеканала BFMTV.

Марин Ле Пен также назвала "недойстойной" реакцию администрации президента на комментарии политиков и французских СМИ по поводу предложения президента.

"Президент республики должен стоять выше политических партий, а не выходить на арену, особенно для того, чтобы набрасываться на СМИ", - отметила лидер фракции депутатов правой партии "Национальное объединение".

Она также прокомментировала проблему отсутствия нейтральности государственных СМИ, заявив, что общественное телерадиовещание, финансируемое за счет налогоплательщиков, не может позволить себе поддерживать какую-либо политическую силу в ущерб другой.

Политик предложила приватизировать государственные вещательные компании.

"Частное телевидение имеет право не быть нейтральным… Я выступаю за приватизацию из экономических соображений, а также потому, что она избавит нас от подозрений или необходимости доказывать нейтральность госвещания", - заявила она.