США готовят план на случай отставки Мадуро

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты уже работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

"У министерства есть план действий на любой случай. Мы — организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования", — сказала она в ответ на вопрос о роли ведомства в Венесуэле в случае ухода главы республики.

По ее словам, США уже нанесли 21 удар по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, однако операция "только началась".

"В результате 82 наркотеррориста были убиты", — добавила Уилсон.

При этом, как утверждает пресс-секретарь американского Министерства войны, такие удары соответствуют международному праву.

Отвечая на вопрос о призывах членов конгресса к смене режима в Венесуэле, Уилсон заявила, что решения о таких действиях являются прерогативой Трампа как Верховного главнокомандующего.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро . Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом американский лидер Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.