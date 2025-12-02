США готовят план на случай отставки Мадуро

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты уже работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
"У министерства есть план действий на любой случай. Мы — организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования", — сказала она в ответ на вопрос о роли ведомства в Венесуэле в случае ухода главы республики.
По ее словам, США уже нанесли 21 удар по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, однако операция "только началась".
"В результате 82 наркотеррориста были убиты", — добавила Уилсон.
При этом, как утверждает пресс-секретарь американского Министерства войны, такие удары соответствуют международному праву.
Отвечая на вопрос о призывах членов конгресса к смене режима в Венесуэле, Уилсон заявила, что решения о таких действиях являются прерогативой Трампа как Верховного главнокомандующего.
Обострение между США и Венесуэлой
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
29 ноября, 16:04
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом американский лидер Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.