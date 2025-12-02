Рейтинг@Mail.ru
США готовят план на случай отставки Мадуро - РИА Новости, 02.12.2025
19:30 02.12.2025 (обновлено: 22:02 02.12.2025)
США готовят план на случай отставки Мадуро
США готовят план на случай отставки Мадуро - РИА Новости, 02.12.2025
США готовят план на случай отставки Мадуро
Соединенные Штаты уже работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:30:00+03:00
2025-12-02T22:02:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
министерство обороны сша
дональд трамп
наркотики
наркокартели
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, министерство обороны сша, дональд трамп, наркотики, наркокартели
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Наркотики, наркокартели
США готовят план на случай отставки Мадуро

США готовят план на случай ухода Мадуро с поста президента Венесуэлы

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты уже работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
"У министерства есть план действий на любой случай. Мы — организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования", — сказала она в ответ на вопрос о роли ведомства в Венесуэле в случае ухода главы республики.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters
30 ноября, 15:27
По ее словам, США уже нанесли 21 удар по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, однако операция "только началась".
"В результате 82 наркотеррориста были убиты", — добавила Уилсон.
При этом, как утверждает пресс-секретарь американского Министерства войны, такие удары соответствуют международному праву.
Отвечая на вопрос о призывах членов конгресса к смене режима в Венесуэле, Уилсон заявила, что решения о таких действиях являются прерогативой Трампа как Верховного главнокомандующего.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
29 ноября, 16:04
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом американский лидер Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу
Вчера, 03:22
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроМинистерство обороны СШАДональд ТрампНаркотикинаркокартели
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
