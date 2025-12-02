Мадуро объявил состав нового политбюро правящей в Венесуэле партии

МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро назначил новое политбюро Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), которое будет отвечать за руководство политической и организационной работой Боливарианской революции на самом высоком уровне.

"Конгресс этой могущественной силы, этого огромного народного движения, которое называется Единая социалистическая партия Венесуэлы , основанного (бывшим президентом Венесуэлы Уго - ред.) Чавесом, дал мне полномочия назначить новое политбюро. Хочу объявить политбюро, которое возглавляет национальное руководство вместе со мной и которое будет придавать форму и скорость новому процессу, который мы переживаем", - заявил Мадуро на митинге, посвящённом принесению присяги Боливарианскими комитетами базового уровня.

Новый состав венесуэльского политбюро включает 12 человек, шесть мужчин и шесть женщин. Диосдадо Кабельо сохранил должность генерального секретаря PSUV. Хорхе Родригес назначен его заместителем и руководителем пропаганды - это новый секретариат в составе политбюро. Эктор Родригес - секретарь по социальным движениям, народной власти и коалиции "Большой патриотический полюс", Наум Фернандес - секретарь по уличной мобилизации, Педро Инфанте - секретарь по парламентским делам, Франсиско Амелиач - секретарь по вопросам безопасности и обороны, Силия Флорес - секретарь по стратегическому планированию, Габриела Хименес - секретарь по политическому обучению, Таня Диас - секретарь по международным делам и "мировой победе", Дельси Родригес - секретарь по производству и финансам, Кармен Мелендес - секретарь по организационным вопросам, Гресия Колменарес - секретарь по делам молодежи.

Мадуро отметил, что каждый из членов политбюро "уже получил конкретные задачи", и попросил полной поддержки для членов обновленного руководящего органа, который будет сопровождать его в качестве главнокомандующего революционного процесса.