Мадуро объявил состав нового политбюро правящей в Венесуэле партии - РИА Новости, 02.12.2025
05:35 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/maduro-2059090833.html
Мадуро объявил состав нового политбюро правящей в Венесуэле партии
Мадуро объявил состав нового политбюро правящей в Венесуэле партии
Венесуэльский президент Николас Мадуро назначил новое политбюро Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), которое будет отвечать за руководство... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
венесуэла
николас мадуро
диосдадо кабельо
хорхе родригес
венесуэла
в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо, хорхе родригес
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо, Хорхе Родригес
Мадуро объявил состав нового политбюро правящей в Венесуэле партии

Мадуро объявил состав нового политбюро правящей в Венесуэле партии PSUV

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро назначил новое политбюро Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), которое будет отвечать за руководство политической и организационной работой Боливарианской революции на самом высоком уровне.
"Конгресс этой могущественной силы, этого огромного народного движения, которое называется Единая социалистическая партия Венесуэлы, основанного (бывшим президентом Венесуэлы Уго - ред.) Чавесом, дал мне полномочия назначить новое политбюро. Хочу объявить политбюро, которое возглавляет национальное руководство вместе со мной и которое будет придавать форму и скорость новому процессу, который мы переживаем", - заявил Мадуро на митинге, посвящённом принесению присяги Боливарианскими комитетами базового уровня.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу
03:22
Новый состав венесуэльского политбюро включает 12 человек, шесть мужчин и шесть женщин. Диосдадо Кабельо сохранил должность генерального секретаря PSUV. Хорхе Родригес назначен его заместителем и руководителем пропаганды - это новый секретариат в составе политбюро. Эктор Родригес - секретарь по социальным движениям, народной власти и коалиции "Большой патриотический полюс", Наум Фернандес - секретарь по уличной мобилизации, Педро Инфанте - секретарь по парламентским делам, Франсиско Амелиач - секретарь по вопросам безопасности и обороны, Силия Флорес - секретарь по стратегическому планированию, Габриела Хименес - секретарь по политическому обучению, Таня Диас - секретарь по международным делам и "мировой победе", Дельси Родригес - секретарь по производству и финансам, Кармен Мелендес - секретарь по организационным вопросам, Гресия Колменарес - секретарь по делам молодежи.
Мадуро отметил, что каждый из членов политбюро "уже получил конкретные задачи", и попросил полной поддержки для членов обновленного руководящего органа, который будет сопровождать его в качестве главнокомандующего революционного процесса.
По словам президента, новое политбюро должно обеспечить ускорение преобразований внутри PSUV и ее связь с системой народной власти. Он напомнил, что в стране действует 237 тысяч уличных комитетов, связанных "с миллионами семей и соседей", что, по его словам, превращает организационную систему PSUV в "самую мощную политическую структуру, которую когда-либо имела Венесуэла".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: США готовы предоставить гарантии безопасности Мадуро при его отставке
Вчера, 10:14
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроДиосдадо КабельоХорхе Родригес
 
 
