СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время до пятницы, 28 ноября, чтобы покинуть свою страну, и по истечении этого срока заявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

« "Трамп отклонил большинство его (Мадуро. — Прим. Ред.) запросов во время разговора, который длился менее 15 минут, но сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи", — говорится в материале.

Срок, который Трамп отвел Мадуро, истек в минувшую пятницу, что, как утверждается, побудило президента США на следующий день объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы.

По данным источников агентства, во время разговора с Трампом Мадуро среди условий упомянул полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников. Он также якобы предложил, чтобы вице-президент Делси Родригес возглавила временное правительство Венесуэлы до проведения новых выборов.

Агентство, упоминая, что Трамп отклонил большинство запросов Мадуро, не уточняет, о каких именно шла речь.

Телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября, сам хозяин Белого дома накануне подтвердил факт звонка. Как писала газета The Wall Street Journal , президент США в разговоре угрожал венесуэльскому коллеге применением силы, если тот не уйдет со своего поста.

В субботу американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Каракас в тот же день решительно отверг это заявление, потребовав от США уважать воздушное пространство страны, и обратился к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, как считает Венесуэла, представляет собой угрозу применения силы.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.