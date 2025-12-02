Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу
03:22 02.12.2025 (обновлено: 07:39 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/maduro-2059085441.html
СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время до пятницы, 28 ноября, чтобы покинуть свою страну, и по истечении этого срока... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T03:22:00+03:00
2025-12-02T07:39:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
оон
международная организация гражданской авиации
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058817260.html
https://ria.ru/20251201/maduro-2058820902.html
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058744956.html
https://ria.ru/20251201/ssha-2058990517.html
венесуэла
сша
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Международная организация гражданской авиации, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время до пятницы, 28 ноября, чтобы покинуть свою страну, и по истечении этого срока заявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Трамп отклонил большинство его (Мадуро. — Прим. Ред.) запросов во время разговора, который длился менее 15 минут, но сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп объяснил закрытие неба над Венесуэлой
Вчера, 01:48
Срок, который Трамп отвел Мадуро, истек в минувшую пятницу, что, как утверждается, побудило президента США на следующий день объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы.
По данным источников агентства, во время разговора с Трампом Мадуро среди условий упомянул полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников. Он также якобы предложил, чтобы вице-президент Делси Родригес возглавила временное правительство Венесуэлы до проведения новых выборов.
Агентство, упоминая, что Трамп отклонил большинство запросов Мадуро, не уточняет, о каких именно шла речь.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: Мадуро говорил США о готовности уйти в отставку
Вчера, 03:07
Телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября, сам хозяин Белого дома накануне подтвердил факт звонка. Как писала газета The Wall Street Journal, президент США в разговоре угрожал венесуэльскому коллеге применением силы, если тот не уйдет со своего поста.
В субботу американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Каракас в тот же день решительно отверг это заявление, потребовав от США уважать воздушное пространство страны, и обратился к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, как считает Венесуэла, представляет собой угрозу применения силы.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters
30 ноября, 15:27

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Конгрессвумен призвала Трампа заняться внутренними делами вместо Венесуэлы
Вчера, 17:15
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроДональд ТрампООНМеждународная организация гражданской авиацииЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
