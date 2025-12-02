Рейтинг@Mail.ru
10:26 02.12.2025
Рэпер Macan стал артистом года, показало исследование
CC BY 3.0 / Хижина Музыканта / Macan before performing at a concert in Kazan, 4th June 2021Рэпер Macan
Рэпер Macan. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Артистом года стал рэпер Macan (Андрей Косолапов), а его альбом Bratland признан альбомом года, следует из данных исследования сервиса "Кион Музыка" по итогам 2025-го года, с которым ознакомилось РИА Новости.
"По числу прослушиваний релизов, вышедших в период с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2025 года, артистом 2025 года стал рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, а его работа Bratland стала альбомом года. Титул главной артистки забрала Мари Краймбрери", - говорится в сообщении.
Трек "Наследство" исполнителей Icegergert и Sky Rae стал фитом года. Песня Homay фолк-группы Ay Yola получила звание трека года. В номинации "Фокус года" победу одержал рэпер Guf. Кроме того, исследование показало, что песни артиста Вани Дмитриенко чаще других занимали позиции в хит-параде чарта, поэтому ему присуждено звание "Краш года". Благодаря новой волне популярности творчества народной артистки РФ Надежды Кадышевой ее имя отмечено в номинации "Камбэк года".
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал наиболее прослушиваемым музыкантом с 2016 года, с этого же момента сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга является фаворитом по проигрываниям в плеере. Также аналитики подсчитали, что за последние десять лет наибольшее число хитов вышло в 2024 году - 18% релизов вошло в актуальный топ-500 по прослушиваниям.
Рэпер Macan отправился на военную службу - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии
28 ноября, 11:45
 
РоссияМари КраймбрериGuf (Алексей Долматов)Надежда КадышеваРэпер Macan (Андрей Косолапов)Общество
 
 
