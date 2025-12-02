Рейтинг@Mail.ru
Часть Кременского округа в ЛНР осталась без света и воды - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 02.12.2025
Часть Кременского округа в ЛНР осталась без света и воды
Часть Кременского округа в ЛНР осталась без света и воды - РИА Новости, 02.12.2025
Часть Кременского округа в ЛНР осталась без света и воды
Часть Кременского муниципального округа в ЛНР осталась без электро- и водоснабжения в результате украинской вооруженной агрессии, сообщил глава прифронтового... РИА Новости, 02.12.2025
Часть Кременского округа в ЛНР осталась без света и воды

Часть Кременского округа ЛНР осталась без света и воды из-за агрессии ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Часть Кременского муниципального округа в ЛНР осталась без электро- и водоснабжения в результате украинской вооруженной агрессии, сообщил глава прифронтового округа Вячеслав Третьяков.
"Кременской муниципальный округ несколько дней назад пострадал от террористических действий ВСУ, и часть округа осталась без света и водоснабжения. Энергетики немедленно приступили к ликвидации последствий вражеских атак", - написал Третьяков в Telegram-канале.
Однако, отметил он, близость линии фронта и беспилотники ВСУ существенно замедляют работу специалистов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
