Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии

МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Вильнюс устроил провокацию с беспилотником, чтобы спровоцировать Минск и представить Литву невинной жертвой в глазах Вашингтона, считает член постоянно комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Александр Шпаковский.

В понедельник МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса, которому был заявлен протест в связи с нарушением 30 ноября госграницы Белоруссии с территории Литвы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. МВД Белоруссии заявило, что упавший в черте города Гродно дрон, оборудованный фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности.

"Устроили акцию с беспилотником, чтобы спровоцировать белорусскую сторону, дабы представить маленьких литовских кунигасов (заимствованное древними литовцами из немецкого языка слово, первоначально означавшее феодального владыку - ред.) невинной жертвой и продать эту грустную историю американцам", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале

Белорусский парламентарий напомнил, что Литва за последние годы "обляпалась" несколько раз. В частности, он упомянул безуспешные попытки Вильнюса препятствовать строительству Белорусской атомной станции, участие в попытке госпереворота в 2020 году и предоставление убежища для покинувших Белоруссию противников властей, блокирование транзита белорусских грузов и недавнее закрытие границ.

"Оказавшись посреди грязной лужи, политики в Вильнюсе решили, что они сильно хитрые, и, не вступая в переговоры с официальным Минском, разблокировали границу с тем, чтобы вернуть свои грузы, а потом снова прикинуться шлангом и взяться за старое", - считает Шпаковский.

Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.