Рейтинг@Mail.ru
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/litva-2059081019.html
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2025
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии
Вильнюс устроил провокацию с беспилотником, чтобы спровоцировать Минск и представить Литву невинной жертвой в глазах Вашингтона, считает член постоянно комиссии РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T02:07:00+03:00
2025-12-02T02:07:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
вильнюс
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058971912_25:0:1254:691_1920x0_80_0_0_5fa9d0fd3b7bbd33abf0bc19f01c6512.jpg
https://ria.ru/20251201/dron-2058975977.html
https://ria.ru/20251201/bespilotnik-2058959279.html
литва
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058971912_130:0:1065:701_1920x0_80_0_0_1e585d286bb5107156b3250d45890c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия, вильнюс, александр лукашенко
В мире, Литва, Белоруссия, Вильнюс, Александр Лукашенко
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии

Депутат Шпаковский: Литва хотела продать провокацию с дроном американцам

© Фото : МВД Беларуси/TelegramФрагмент дрона, упавшего в Гродно
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Вильнюс устроил провокацию с беспилотником, чтобы спровоцировать Минск и представить Литву невинной жертвой в глазах Вашингтона, считает член постоянно комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Александр Шпаковский.
В понедельник МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса, которому был заявлен протест в связи с нарушением 30 ноября госграницы Белоруссии с территории Литвы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. МВД Белоруссии заявило, что упавший в черте города Гродно дрон, оборудованный фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности.
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Упавший в Гродно дрон мог собирать разведданные, сообщило МВД
Вчера, 16:40
"Устроили акцию с беспилотником, чтобы спровоцировать белорусскую сторону, дабы представить маленьких литовских кунигасов (заимствованное древними литовцами из немецкого языка слово, первоначально означавшее феодального владыку - ред.) невинной жертвой и продать эту грустную историю американцам", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале.
Белорусский парламентарий напомнил, что Литва за последние годы "обляпалась" несколько раз. В частности, он упомянул безуспешные попытки Вильнюса препятствовать строительству Белорусской атомной станции, участие в попытке госпереворота в 2020 году и предоставление убежища для покинувших Белоруссию противников властей, блокирование транзита белорусских грузов и недавнее закрытие границ.
"Оказавшись посреди грязной лужи, политики в Вильнюсе решили, что они сильно хитрые, и, не вступая в переговоры с официальным Минском, разблокировали границу с тем, чтобы вернуть свои грузы, а потом снова прикинуться шлангом и взяться за старое", - считает Шпаковский.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 ноября высказал предположение, что Вильнюс будет подталкивать находящихся на территории республики водителей литовских грузовиков "к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую". Он отметил, что литовские власти открыли погранпункты потому, что "признаваться не хотят, что они виноваты" в сложившейся ситуации.
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника
Вчера, 15:58
 
В миреЛитваБелоруссияВильнюсАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала