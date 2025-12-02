Путин утвердил новые льготы для работодателей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Льготы для работодателей, которые софинансируют накопления своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений, вступят в силу с 1 сентября 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предусмотрены льготы для работодателей, которые софинансируют накопления своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений. Они вступят в силу с 1 сентября будущего года", - сказал Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Он добавил, что власти посмотрят, как работают эти нововведения, как бизнес и граждане оценят их эффективность.