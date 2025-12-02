Рейтинг@Mail.ru
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 02.12.2025 (обновлено: 09:35 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/lesopolosa-2059073286.html
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат - РИА Новости, 02.12.2025
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат
Лесополосы усыпаны трупами украинских солдат, которых отправляли на деблокирование Красноармейска, сообщил командующий группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:39:00+03:00
2025-12-02T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059108717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06a0dceeeddea58554fde9934596bd9b.jpg
https://ria.ru/20251201/volchansk-2059049673.html
красноармейск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059108717_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2ef3da56278bbae9ee4d7e4fbb0878c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Владимир Путин
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат

Солодчук: лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны телами солдат ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденный Красноармейск в ДНР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лесополосы усыпаны трупами украинских солдат, которых отправляли на деблокирование Красноармейска, сообщил командующий группировки "Центр" Валерий Солодчук.
"Лесополосы (на Красноармейском направлении - ред.) усыпаны трупами украинских солдат", - сказал Солодчук в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВС России освободили Красноармейск и Волчанск
Вчера, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала