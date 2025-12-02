https://ria.ru/20251202/lesopolosa-2059073286.html
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат
Лесополосы усыпаны трупами украинских солдат, которых отправляли на деблокирование Красноармейска, сообщил командующий группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами украинских солдат
