В Волгоградской области в 2025 году высадили более трех тысяч гектаров леса

ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч гектаров нового леса высадили в Волгоградской области в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В лесах Волгоградской области высажено в 4,5 раза больше деревьев, чем это было запланировано на 2025 год. Площадь, занятая новыми зелеными насаждениями, составила 3,122 тысячи га", - говорится в сообщении властей.