В Волгоградской области в 2025 году высадили более трех тысяч гектаров леса
Более 3 тысяч гектаров нового леса высадили в Волгоградской области в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч гектаров нового леса высадили в Волгоградской области в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В лесах Волгоградской области высажено в 4,5 раза больше деревьев, чем это было запланировано на 2025 год. Площадь, занятая новыми зелеными насаждениями, составила 3,122 тысячи га", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что восстановление лесов – одна из главных задач, поставленных губернатором региона Волгоградской области Андреем Бочаровым. По данным администрации, область активно участвует в таких проектах, как "Сохраним лес", "Сад памяти".