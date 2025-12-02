Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области в 2025 году высадили более трех тысяч гектаров леса
Волгоградская область
 
11:04 02.12.2025
В Волгоградской области в 2025 году высадили более трех тысяч гектаров леса
В Волгоградской области в 2025 году высадили более трех тысяч гектаров леса
Более 3 тысяч гектаров нового леса высадили в Волгоградской области в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 02.12.2025
волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгоградской области в 2025 году высадили более трех тысяч гектаров леса

Более 3 тыс га нового леса высадили в Волгоградской области в 2025 году

Лес. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч гектаров нового леса высадили в Волгоградской области в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В лесах Волгоградской области высажено в 4,5 раза больше деревьев, чем это было запланировано на 2025 год. Площадь, занятая новыми зелеными насаждениями, составила 3,122 тысячи га", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что восстановление лесов – одна из главных задач, поставленных губернатором региона Волгоградской области Андреем Бочаровым. По данным администрации, область активно участвует в таких проектах, как "Сохраним лес", "Сад памяти".
Стартовало проектирование моста на остров Сарпинский в Волгограде
28 ноября, 13:41
Волгоградская область, Андрей Бочаров
 
 
