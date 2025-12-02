Японцы набросились на своего премьера из-за слов о Курилах

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan раскритиковали премьер-министра Японии Санаэ Такаити за заявления об "урегулировании проблемы принадлежности" южной гряды Курильских островов.
"Нет ни единого шанса на возврат северных территорий. Не в этой жизни. Япония так старательно настраивала Российскую Федерацию против себя, что решить вопрос уже не получится", — предложил первый читатель.
"Опять разговоры на публику. Санаэ Такаити просто пытается привлечь внимание СМИ своей якобы решимостью. Ничего она не добьется. Наш новый премьер не способна противостоять Владимиру Путину", — отметил другой комментатор.
"Зачем тратить силы на то, что невозможно сделать? Россия со стопроцентной вероятностью не отдаст нам острова", — высказался третий пользователь.
"Не стоит ожидать многого от Санаэ Такаити. Я уже представляю, как ее необдуманные действия негативным образом сказываются на дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Не стоит злить Москву, нашим бюрократам туда еще ехать извиняться", — подытожили читатели.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
