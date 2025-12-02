В Краснодарском крае обломки БПЛА нашли по десяти адресам

КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены по 10 адресам в Северском районе Кубани, повреждены 7 частных домов, легковой автомобиль, коммерческое помещение, также обломки обнаружены на детской площадке, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Во всех случаях пострадавших нет, отметили в оперштабе. На месте работают экстренные и специальные службы.