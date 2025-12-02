https://ria.ru/20251202/kuban-2059118403.html
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене - РИА Новости, 02.12.2025
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене
Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Краснодарского края, переводившей деньги для нужд ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:48:00+03:00
2025-12-02T09:48:00+03:00
2025-12-02T10:50:00+03:00
