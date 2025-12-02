Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 02.12.2025 (обновлено: 10:50 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/kuban-2059118403.html
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене - РИА Новости, 02.12.2025
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене
Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Краснодарского края, переводившей деньги для нужд ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:48:00+03:00
2025-12-02T10:50:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059131766_0:0:2370:1333_1920x0_80_0_0_3c111f9b27753b20a94b0c6c81460098.jpg
https://ria.ru/20250704/fsb-2027121276.html
россия
краснодарский край
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059131766_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_a2214bd696d64c2217100d9f83f857fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене

На Кубани задержали женщину по подозрению в финансировании ВСУ

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание жительницы Краснодарского края, подозреваемой в госизмене
Задержание жительницы Краснодарского края, подозреваемой в госизмене - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© ЦОС ФСБ России
Задержание жительницы Краснодарского края, подозреваемой в госизмене
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Краснодарского края, переводившей деньги для нужд ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что ФСБ России в Краснодарском крае пресекла деятельность гражданки 1988 года рождения, подозреваемой в государственной измене. Она переводила деньги человеку, который собирал средства для ВСУ на Украине.
«
"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 275 УК России (государственная измена). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия для документирования преступлений.
ФСБ также показала видео, на котором оперативники заходят в дом злоумышленницы и задерживают ее, происходит обыск.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор
4 июля, 10:57
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала