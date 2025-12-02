Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Егоров задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки – статья 290 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь в прокуратуре региона агентству рассказали, что "контролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении первого заместителя мэра города".

Ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщили журналистам, что "оказывают необходимое содействие правоохранительным органам по ситуации с С.А. Егоровым".