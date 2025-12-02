Рейтинг@Mail.ru
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/kriminal-2059373540.html
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2025
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник
Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:52:00+03:00
2025-12-02T22:52:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_309:0:3667:1889_1920x0_80_0_0_e79bbd0e471040509a571b587c0019f8.jpg
https://ria.ru/20251201/vzyatka-2058882663.html
https://ria.ru/20251202/dtp-2059369448.html
нижний новгород
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_813:0:3544:2048_1920x0_80_0_0_6b51ee478b85992758bf7f4e8352e18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник

Вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова задержали по подозрению в получении взятки

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Егоров задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки – статья 290 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке
1 декабря, 11:31
В свою очередь в прокуратуре региона агентству рассказали, что "контролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении первого заместителя мэра города".
Ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщили журналистам, что "оказывают необходимое содействие правоохранительным органам по ситуации с С.А. Егоровым".
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа. Он сменил на этом посту Илью Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Егоров с тех пор работал в статусе исполняющего обязанности. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами. Двадцатого ноября Штокмана этапировали в Москву, поскольку уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) расследуется СК России.
ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Появились новые детали о ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области
Вчера, 22:11
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала