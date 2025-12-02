https://ria.ru/20251202/kriminal-2059288740.html
Экс-судья из Адыгеи, на Mercedes задавивший ребенка, получил срок
Экс-судья из Адыгеи, на Mercedes задавивший ребенка, получил срок - РИА Новости, 02.12.2025
Экс-судья из Адыгеи, на Mercedes задавивший ребенка, получил срок
Советский районный суд Краснодара назначил 3 года и 4 месяца колонии-поселения бывшему судье из Адыгеи Анатолию Горголину, который спровоцировал ДТТ и затем... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:27:00+03:00
2025-12-02T17:27:00+03:00
2025-12-02T17:27:00+03:00
происшествия
республика адыгея
краснодар
краснодарский край
ford motor
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251202/ck-2059236325.html
https://ria.ru/20251201/kriminal-2059052735.html
республика адыгея
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, краснодар, краснодарский край, ford motor, mercedes
Происшествия, Республика Адыгея, Краснодар, Краснодарский край, Ford Motor, Mercedes
Экс-судья из Адыгеи, на Mercedes задавивший ребенка, получил срок
Экс-судья из Адыгеи Горголин, задавивший ребенка, получил более 3 лет колонии
КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Советский районный суд Краснодара назначил 3 года и 4 месяца колонии-поселения бывшему судье из Адыгеи Анатолию Горголину, который спровоцировал ДТТ и затем задавил ребенка в парке, а также взыскал 10 миллионов рублей в пользу потерпевших, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Суд установил, что днем 22 июля 2023 года в Майкопе
Горголин, двигаясь на своем автомобиле Mercede
s-Benz ML 350 CDI, объезжал остановившиеся на красный свет автомобили и выехал на обочину. В результате он столкнулся с двигавшимся попутно с ним автомобилем Ford
Focus. После ДТП Горголин не остановился, а продолжил движение с превышением скорости и выехал в парк, где наехал на мальчика 2014 года рождения - ребенок погиб на месте. Повреждения также получили два пассажира Mercedes.
В судебном заседании Горголин признал вину, заявив, что плохо помнит обстоятельства произошедшего. Суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Бывший зампедседателя Майкопского горсуда в сентябре 2024 года был отправлен под домашний арест московским судом, было указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости
"Суд… назначил Горголину наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца. Отбывать назначенное судом наказание осужденному надлежит в колонии-поселении, куда он проследует под конвоем. Мера пресечения в виде подписки о невыезде, действовавшая в отношении него отменена, он взят под стражу в зале суда. Судом также в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с осужденного взыскано 10 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.