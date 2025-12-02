Экс-судья из Адыгеи, на Mercedes задавивший ребенка, получил срок

КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Советский районный суд Краснодара назначил 3 года и 4 месяца колонии-поселения бывшему судье из Адыгеи Анатолию Горголину, который спровоцировал ДТТ и затем задавил ребенка в парке, а также взыскал 10 миллионов рублей в пользу потерпевших, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Суд… назначил Горголину наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца. Отбывать назначенное судом наказание осужденному надлежит в колонии-поселении, куда он проследует под конвоем. Мера пресечения в виде подписки о невыезде, действовавшая в отношении него отменена, он взят под стражу в зале суда. Судом также в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с осужденного взыскано 10 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.