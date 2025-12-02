https://ria.ru/20251202/kreml-2059199616.html
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах
В Кремле согласны с главой МИД Бельгии Максимом Прево о необходимости отказаться от идеи конфискации российских активов, она напоминает большую авантюру, заявил
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах
Песков: РФ согласна со словами Прево об отказе от изъятия активов РФ