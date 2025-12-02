Рейтинг@Mail.ru
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах - РИА Новости, 02.12.2025
14:08 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/kreml-2059199616.html
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах
В Кремле согласны с главой МИД Бельгии Максимом Прево о необходимости отказаться от идеи конфискации российских активов, она напоминает большую авантюру, заявил РИА Новости, 02.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058876203_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_3e262d4c6cdc668c7f9842425bb28de4.jpg
украина, россия, бельгия, дмитрий песков, в мире, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Бельгия, Дмитрий Песков, В мире, Санкции в отношении России
В Кремле поддержали слова главы МИД Бельгии о российских активах

Песков: РФ согласна со словами Прево об отказе от изъятия активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoМИД Бельгии Максим Прево
МИД Бельгии Максим Прево - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
МИД Бельгии Максим Прево. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле согласны с главой МИД Бельгии Максимом Прево о необходимости отказаться от идеи конфискации российских активов, она напоминает большую авантюру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Прево заявил в соцсети X, что лучший способ, по его мнению, предоставить Украине помощь - это обычный общеевропейский заём, а не использование активов ЦБ РФ для Украины.
"Оптимизм она не внушает, но мы согласны с министром. Мы согласны с министром, но за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Здесь просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине. А так в целом, действительно, все это походит на большой авантюру", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля по поводу заявления Прево.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
УкраинаРоссияБельгияДмитрий ПесковВ миреСанкции в отношении России
 
 
