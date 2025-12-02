Рейтинг@Mail.ru
Россия уважает готовность Индии слушать позицию по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
13:16 02.12.2025
Россия уважает готовность Индии слушать позицию по Украине, заявил Песков
в мире, россия, индия, москва, нарендра моди, дмитрий песков
В мире, Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Россия уважает готовность Индии слушать позицию по Украине, заявил Песков

Песков: в Кремле ценят готовность Моди слушать позицию России по Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. РФ ценит, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и Индия готовы слушать позицию Москвы по украинскому вопросу, это способствует взаимопониманию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы действительно уважаем позицию премьер-министра Моди (по украинскому вопросу - ред.), и мы действительно уважаем возможность обмена информацией из первых рук между ним и нашим президентом, и мы надеемся, что эта практика будет продолжена", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Песков рассказал об интересе стран к российским модульным атомным реакторам
Вчера, 13:09
 
