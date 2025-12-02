https://ria.ru/20251202/kreml-2059181602.html
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57 - РИА Новости, 02.12.2025
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57
Вопрос поставок СУ-57 будет в повестке визита президента России Владимира Путина в Индию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
