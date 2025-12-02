Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57 - РИА Новости, 02.12.2025
13:05 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/kreml-2059181602.html
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57 - РИА Новости, 02.12.2025
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57
Вопрос поставок СУ-57 будет в повестке визита президента России Владимира Путина в Индию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:05:00+03:00
2025-12-02T13:05:00+03:00
россия
индия
дмитрий песков
владимир путин
су-57
россия
индия
россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, су-57
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Су-57
Путин и Моди обсудят вопрос поставок СУ-57

Песков заявил, что вопрос поставок СУ-57 будет в повестке визита Путина в Индию

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Российский истребитель Су-57. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Вопрос поставок СУ-57 будет в повестке визита президента России Владимира Путина в Индию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вопрос о СУ-57, безусловно, будет стоять на повестке дня во время предстоящего визита", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
РоссияИндияДмитрий ПесковВладимир ПутинСу-57
 
 
